Смолов – в заявке «Сельты» на матч чемпионата Испании с «Валенсией»

Смолов – в заявке «Сельты» на матч чемпионата Испании с «Валенсией»

31.01.2020, 21:06, Новости дня

В матче 22-го тура чемпионата Испании "Сельта" на выезде сыграет с "Валенсией". Российский форвард "небесных", перешедший из московского "Локомотива" на правах аренды, вошел в заявку своей новой команды на предстоящую игру против "летучих мышей".

Матч "Валенсия" – "Сельта" состоится в субботу, 1 февраля, начало – в 16:00 по московскому времени.

CONVOCATORIA @RCCelta | @oscargarciaj cita a 20 jugadores para medirse al @valenciacf. Entra Smolov y el portero Brais. Son bajas Villar y Juncá (lesión), Juan Hernández, Pape y Saénz (decisión técnica).

Óscar tendrá que hacer 2 descartes: pic.twitter.com/ZMv7ckJyKg

— Mundo Celeste (@MCeleste1923) January 31, 2020

Напомним, по окончании сезона "Сельта" сможет выкупить контракт новичка. Правда, пока стороны не пришли к компромиссу по поводу суммы выкупа.

Смолов в текущем сезоне в составе железнодорожников принял участие в 19 играх во всех турнирах, забил четыре мяча и отдал четыре голевых паса.

Источник: Вести



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