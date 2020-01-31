В 2019 году более 100 детей в Украине совершили суицид или его попытку – замгенпрокурора

В 2019 году более 100 детей в Украине совершили суицид или его попытку – замгенпрокурора

31.01.2020, 21:06, Новости дня

В 2019 году в Украине зарегистрировано более 100 случаев суицида или попыток суицида среди несовершеннолетних. Об этом сообщил заместитель генпрокурора Украины Гюндуз Мамедов на встрече с детским омбудсменом Николаем Кулебой 31 января, пишет пресс-служба Офиса генпрокурора Украины.

«В прошлом году в Украине зарегистрировано почти 111 самоубийств или попыток самоубийств несовершеннолетних, в которых каждый седьмой не достиг даже 10-летнего возраста. Более 90% этих уголовных производств закрыто. Я уже не говорю о примерах буллинга, киберпреступности, порнографии, о детях на оккупированных территориях и в серой зоне [на Донбассе]. Все это показывает нам, что защита детей не была на повестке дня. Мы будем это принципиально и кардинально менять», – сказал Мамедов.

В Офисе генпрокурора отметили, что активизируют работу на ювенальном направлении.

На встрече Мамедов и Кулеба обсудили необходимость формирования системы ювенальной юстиции в Украине – создания специализированного института судей, следователей, прокуроров и адвокатов. Они договорились работать над реализацией пилотного проекта в Киеве и Киевской области в ближайшее время.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Президент медиакорпорации RFERL/Радио Свобода Джейми Флай в эфире радиостанции «Эхо Москвы» рассказал о своем отношении к закону о СМИ – «иностранных агентах», а также о работе телеканала «Настоящее Время» и Радио Свобода в России.  «У нас этот закон [об «иноагентах»] вызывает большие опасения, мы видим в нем попытку задушить свободу слова и свободные СМИ», – […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика