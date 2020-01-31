Несколько часов до Brexit. Лидеры ЕС выступили со специальным заявлением

Европейский союз останется уникальным объединением в современном мире даже после выхода из состава объединения Великобритании. Об этом в специальном обращении по случаю Brexit заявили лидеры институтов ЕС, сообщает сайт Евросоюза.

Президент Европейского парламента Давид-Мария Сассоли, президент Европейского совета Шарль Мишель и глава Европейской комисии Урсула фон дер Ляйен 31 января выступили с совместным посланием в Брюсселе.

«Сегодня особый день для Европейского союза, у нас смешанные чувства. Никогда нельзя считать счастливым момент, когда кто-то покидает семью. Но мы открываем новую главу, мы вложим всю нашу энергию и решимость для построения более сильного и амбициозного Евросоюза», – заверил Мишель.

Фон дер Ляйен вспомнила, что когда она была школьницей, в Евросоюз входило шесть стран. Даже после выхода из объединения Соединенного Королевства остается 27 государств-членов.

«Завтра вновь взойдет солнце, начнется новая глава истории нашего союза двадцати семи… За это время ЕС получил политический импульс развития и стал глобальным экономическим центром. Опыт научил нас, что сила не в изоляции при всем ее великолепии, а в уникальном объединении. Нигде вы не найдете 27 стран и 440 миллионов человек, говорящих на 24 разных языках, полагающихся друг на друга, работающих вместе, живущих вместе», – сказала президент Еврокомиссии.

Она напомнила, что 1 февраля Еврокомиссия представит предложения для переговоров между ЕС и Великобританией.

«Мы хотим иметь наилучшие из возможных отношений с Великобританией. Но они никогда не будут так же хороши, как ее членство в союзе», – резюмировала фон дер Ляйен.

Великобритания покидает Евросоюз спустя 47 лет пребывания в нем. Brexit состоится 31 января в 23.00 по Лондону (1.00 1 февраля по Киеву).

В июне 2016 года в Великобритании был проведен референдум о выходе страны из Евросоюза. Это решение тогда поддержали 51,9% британцев. Дату выхода назначили на 29 марта 2019 года. Британский парламент не смог вовремя согласовать условия Brexit, поэтому его несколько раз переносили.

20 декабря 2019 года Палата общин Великобритании поддержала соглашение по Brexit, согласно которому страна должна покинуть Европейский союз 31 января 2020 года.

9 января 2020 года Палата общин окончательно утвердила условия Brexit. Палата лордов одобрила законопроект премьер-министра Бориса Джонсона 22 января. 23 января законопроект о выходе страны из Европейского союза подписала королева Великобритании Елизавета II.

24 января в Брюсселе президент Европейского совета Шарль Мишель и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен подписали соглашение о выходе Великобритании из Европейского союза. 29 января Европейский парламент ратифицировал соглашение о выходе Великобритании из Евросоюза большинством голосов. 30 января Совет Европейского союза утвердил в письменном виде сделку о выходе Великобритании из состава ЕС, окончательно завершив процесс ратификации соглашения.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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