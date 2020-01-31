Окружение зараженной студентки в Тюмени проверили на коронавирус

Окружение зараженной студентки в Тюмени проверили на коронавирус

31.01.2020, 21:05, Новости дня

Губернатор Тюменской области Александр Моор сообщил, что по результатам обследования у студентов, с которыми контактировала заразившаяся студентка из Китая, коронавирус не обнаружен.

«Выявлены все студенты, с которыми она контактировала. Они изолированы, обследованы, и что самое важное, у них отрицательные анализы», – сказал Моор в видеообращении в Instagram.

Глава региона также уточнил, что для нераспространения заболевания предприняты все необходимые меры. «Все службы получили необходимые указания и действуют по алгоритму. Ситуация находится на моем личном контроле», – добавил он.

Ранее два первых случая заболевания коронавирусом были выявлены в Забайкальском крае и Тюменской области, оба заболевших – граждане Китая. Их поместили в отделения инфекционных стационаров, а тех, кто контактировал с ними, госпитализировали.

Напомним, число заразившихся в Китае превысило 9 тыс. человек, число умерших достигло 213.



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