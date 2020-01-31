Семь прибывших из Китая пассажиров госпитализированы в Казани с симптомами ОРВИ

Семь человек, прибывших утром рейсом Санья-Казань, госпитализированы с симптомами ОРВИ, сообщили в управлении Роспотребнадзора по Татарстану.

«В Казань 31 января прибыли российские туристы из Китая. Все 342 пассажира и 16 членов экипажа были встречены сотрудниками санитарно-карантинного пункта управления Роспотребнадзора по Татарстану и медицинскими работниками… Семи пассажирам была предложена госпитализация в инфекционный стационар по причине наличия у них симптомов ОРВИ, в том числе трое детей и один – по контакту», – цитирует сообщение ведомства РИА «Новости».

В числе госпитализированных два жителя Татарстана, остальные – из других регионов. В Роспотребнадзоре отметили, что люди самостоятельно просят о госпитализации при симптомах недомогания.

Все прибывшие пассажиры были опрошены и проинформированы о необходимости обратиться к врачам при проявлении симптомов. Самолет и помещения аэропорта были продезинфицированы.

«У всех 358 человек были забраны мазки из носоглотки для исключения нового коронавируса. Результаты будут готовы в понедельник. О результатах анализов все прибывшие туристы будут оперативно проинформированы. Все пассажиры с пониманием отнеслись к проведению мероприятий, отказов от обследования не было», – добавили в ведомстве.

В пунктах пропуска через границу в аэропортах «Казань» и «Бегишево» проводится усиленный двойной контроль прибывающих с использованием тепловизоров. В январе в аэропортах досмотрено 209 рейсов (в том числе восемь – из КНР), более 35 тыс. пассажиров и членов экипажей (в том числе более 2,8 тыс. прибывших из КНР). Людей с температурой или симптомами заболевания не выявлено.

За медицинской помощью в январе обратились 24 человека с симптомами ОРВИ, которые в разное время вернулись из Китая. У 10 обратившихся выявлены вирусы не гриппозной этиологии, у 2 вирус гриппа А, у остальных – отрицательные результаты.

По поручению президента Татарстана Рустама Минниханова был создан республиканский штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса. Глава регионального минздрава Марат Садыков сообщил, что в республике есть все необходимые лекарства и медицинские маски, в инфекционных клиниках в случае необходимости готовы более 900 коек.

Рейс между Татарстаном и КНР выполняется дважды в неделю. С 27 января полеты в КНР запрещены, ожидается, что последние туристы вернутся в Казань из Саньи 3 февраля.

Ранее в Москве бортпроводников с рейса из Китая госпитализировали с подозрением на коронавирус.

Российские власти приняли решение закрыть все авиационные направления с Китаем, кроме рейсов «Аэрофлота» в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг. Кроме того, было решено эвакуировать россиян из Уханя и Хубэя.

Два первых случая заболевания коронавирусом были выявлены в Забайкальском крае и Тюменской области, оба заболевших – граждане Китая. Их поместили в отделения инфекционных стационаров, а тех, кто контактировал с ними, госпитализировали.

Напомним, число заразившихся в Китае превысило 9 тыс. человек, число умерших достигло 213.

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