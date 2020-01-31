Татьяна Голикова рассказала о совместной работе России и Китая над созданием вакцины от коронавируса

Российский экономист и государственный деятель Татьяна Голикова пояснила о совместной работе РФ и Китая над созданием вакцины от провоцирующего смертельную пневмонию коронавируса 2019-nCoV. На данный момент специалисты продолжают поиск способов борьбы с опасной инфекцией, унёсшей десятки жизней.

Заместитель председателя правительства РФ по вопросам социальной политики отметила, что на данном этапе ведутся активные работы, однако точный срок, когда специалистам удастся разработать эффективную вакцину от коронавируса, остаётся неизвестным. Также Татьяна Голикова рассказала, что туристов из России, находящихся сейчас на острове Хайнань, планируют вернуть домой не позднее 4 февраля.

Более подробная информация о ходе разработки вакцины Голиковой озвучена не была. Возможно, детали сотрудничества китайских и российских исследователей станут известны позже, информирует интернет-портал «ПолитЭксперт».

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