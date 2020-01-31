Татьяна Голикова рассказала о совместной работе России и Китая над созданием вакцины от коронавируса

Татьяна Голикова рассказала о совместной работе России и Китая над созданием вакцины от коронавируса

31.01.2020, 21:04, Разное

Российский экономист и государственный деятель Татьяна Голикова пояснила о совместной работе РФ и Китая над созданием вакцины от провоцирующего смертельную пневмонию коронавируса 2019-nCoV. На данный момент специалисты продолжают поиск способов борьбы с опасной инфекцией, унёсшей десятки жизней.
Заместитель председателя правительства РФ по вопросам социальной политики отметила, что на данном этапе ведутся активные работы, однако точный срок, когда специалистам удастся разработать эффективную вакцину от коронавируса, остаётся неизвестным. Также Татьяна Голикова рассказала, что туристов из России, находящихся сейчас на острове Хайнань, планируют вернуть домой не позднее 4 февраля.

Более подробная информация о ходе разработки вакцины Голиковой озвучена не была. Возможно, детали сотрудничества китайских и российских исследователей станут известны позже, информирует интернет-портал «ПолитЭксперт».



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Президент медиакорпорации RFERL/Радио Свобода Джейми Флай в эфире радиостанции «Эхо Москвы» рассказал о своем отношении к закону о СМИ – «иностранных агентах», а также о работе телеканала «Настоящее Время» и Радио Свобода в России.  «У нас этот закон [об «иноагентах»] вызывает большие опасения, мы видим в нем попытку задушить свободу слова и свободные СМИ», – […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика