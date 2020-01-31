Анну Седокову раскритиковали за «постельный кадр» с Янисом Тимма

Известная эстрадная исполнительница Анна Седокова на странице в Instagram опубликовала очередное фото с новым возлюбленным, баскетболистом Янисом Тимма. Многим поклонникам певицы «постельный кадр» пришёлся не по душе, поэтому они раскритиковали излишнюю откровенность знаменитости.

Несколько месяцев назад Анна Седокова в соцсети пояснила поклонникам о занявшем её «свободное сердце» Янисе Тимма. Тогда певица предупреждала фолловеров, что не будет часто их радовать подробностями личной жизни, так как «счастье любит тишину», но в последнее время нередко нарушает ею же установленные правила. К примеру, в недавней публикации Седокова разместила фото, сделанное в постели. В целом кадр достаточно «целомудренный», однако некоторые подписчики считают, что выставлять на всеобщее обсуждение настолько «сокровенное» как поцелуи и объятия – совершенно лишнее.



Стоит отметить, что не меньшая часть фолловеров, напротив, не критикует Анну Седокову, а восхищается демонстрацией парой искренней любви. Поклонники желают певице наконец-то обрести женское счастье и создать с Янисом Тимма крепкую семью, а на «хейтеров и критиков» рекомендуют не обращать особого внимания, потому что недоброжелатели, которым что-то не по нраву были и будут всегда.

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