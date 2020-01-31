В Windows 10 20H1 станет возможным удалять Paint и WordPad

В Windows 10 20H1 станет возможным удалять Paint и WordPad

31.01.2020, 21:04, Разное

В Windows 10 20H1 приложения Paint и WordPad перестанут быть обязательными, поэтому юзеры по желанию смогут их удалить. Соответствующее новшество станет частью следующего масштабного обновления от Microsoft.
Апдейт Windows 10 20H1 должен увидеть мир ближе к концу весны. Главным новшеством окажется то, что Paint и WordPad пропадут из числа обязательных, хотя являлись неотъемлемой частью ОС в течение долгих лет. Ранее в списке тех программ, которые можно просто отключить, оказались встроенный Media Player, а также сетевой браузер Internet Explorer 11. Сделать это можно через настройки, а после перезагрузки устройства приложения удалятся. В среднем каждое из них занимает на диске более 6 Мб.

Оценить функцию уже могут те, кому доступна тестовая сборка ОС — 19041. Релиз нового обновления для владельцев устройств на Windows 10 с большой долей вероятности состоится в апреле или мае 2020 года.



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