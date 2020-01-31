Мнение: Что-то пошло не так

И еще немного о китайской эпидемии. Специфика ее в том, что она пока поражает исключительно представителей монголоидной расы. При этом на биологическое оружие (даже избирательное) это совершенно не похоже, так как любое оружие — оно про массовое и гарантированное поражение, причем здесь и сейчас. Кстати, поэтому страшная кобальтовая бомба — она не оружие, так как эффект от поражения наступает через весьма продолжительное время, а противник, по которому ее применят, будет дееспособен еще достаточно продолжительное время, чтобы нанести свой собственный ответ. Что не исключает варварского характера бомбы Судного дня.

Но мы о вирусе. Судя по имеющимся данным, первыми (или в числе первых) зараженными были все-таки сотрудники Уханьской биолаборатории. Что позволяет сделать вывод о том, что в ней велись работы по исследованию патогенов, избирательных к расовым отличиям. Вряд ли китайцы разрабатывали оружие против китайцев, все-таки бомбить Воронеж — это чисто российская фишка. Но исследования неизбежно должны были проходить через стадию создания вирусов, избирательных к расовым генетическим отличиям. А вот уже на их основе могли отрабатываться методики по созданию вакцин против "расовых бомб". И, видимо, что-то пошло не так. Случилась либо утечка, либо неизвестная катастрофа, которую, понятно, у китайских властей нет никакого желания освещать. Хотели сделать вакцину, но получилась лишь первая стадия — вирус.

Учитывая предельную специфичность вируса, на основе которого намеревались создавать (или отрабатывать создание) столь же специфических вакцин, понятна неадекватная реакция китайского руководства — оно само создало оружие против себя же, причем с неизвестными характеристиками. Поэтому и странное место возникновения эпидемии — в центре страны, в то время как подобные болезни в основном зарождаются на юге. Поэтому и свирепость мероприятий при, казалось бы, не самом большом масштабе поражения — все-таки десять тысяч зараженных за месяц — это, мягко говоря, не так уж и много.

Проблема, понятно, в том, что искусственный вирус, который и вырвался из лаборатории, обладал неизвестными свойствами. Или во всяком случае, обладал риском наличия таких свойств. А потому и реакция.

Если это так, то в целом остальному населению планеты (за исключением монголоидов) сильно беспокоиться не о чем, хотя вирусы умеют мутировать и мутировать быстро. Возможно, есть и ряд других относительно оптимистичных выводов — вирус, скорее всего, был ослабленным, так как для производства вакцины совершенно не требуется иметь полноценную убойную форму. Поэтому и число умерших относительно невелико — пока оно составляет примерно 10 процентов от числа выявленных. У птичьего гриппа соотношение было 6 из 10, у SARS получше, но тоже гораздо хуже, чем у нынешнего. В итоге умирают в основном люди с ослабленным иммунитетом, которые и с простым гриппом вряд ли справились бы.

Сделает ли Китай официальное заявление на этот счет — скорее всего вряд ли. Хотя по закрытым каналом какие-то объяснения дать придется.

Но понятно, всё это не точно.

Источник: Эль Мюрид

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