В Швеции зафиксирован первый случай заражения новым типом коронавируса

В городе Йенчепинг (Швеция) зафиксирован первый случай заражения новым коронавирусом. Об этом сообщает The Local со ссылкой на управление общественного здравоохранения Швеции.

Заболевшей стала молодая женщина, которая 24 января вернулась в Швецию из китайского города Ухань, где были обнаружены первые случаи заболеваний.

«Важно помнить, что отдельные случаи не означают активное распространение инфекции в Швеции», — говорится в заявлении главы департамента микробиологии Агентства общественного здравоохранения страны Карин Тегмарк Виссел.

Читайте также: Не выходи из комнаты. Как в России готовятся к коронавирусу и при чем тут «Арбидол» и чихание в локоть.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Президент медиакорпорации RFERL/Радио Свобода Джейми Флай в эфире радиостанции «Эхо Москвы» рассказал о своем отношении к закону о СМИ – «иностранных агентах», а также о работе телеканала «Настоящее Время» и Радио Свобода в России. «У нас этот закон [об «иноагентах»] вызывает большие опасения, мы видим в нем попытку задушить свободу слова и свободные СМИ», – […]