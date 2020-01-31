В Швеции зафиксирован первый случай заражения новым типом коронавируса

В городе Йенчепинг (Швеция) зафиксирован первый случай заражения новым коронавирусом. Об этом сообщает The Local со ссылкой на управление общественного здравоохранения Швеции.
Заболевшей стала молодая женщина, которая 24 января вернулась в Швецию из китайского города Ухань, где были обнаружены первые случаи заболеваний.
«Важно помнить, что отдельные случаи не означают активное распространение инфекции в Швеции», — говорится в заявлении главы департамента микробиологии Агентства общественного здравоохранения страны Карин Тегмарк Виссел.
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