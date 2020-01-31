Ополченцев Донбасса обвинили в «издевательствах» над украинским флагом

Украинские военные заявили, что ополченцы Донбасса «издеваются» над флагом Украины, повесив его в перевернутом виде на одном флагштоке с российским триколором.

Об инциденте, произошедшем на Светлодарской дуге, рассказал украинский «Пятый канал». По словам украинских военных, в рядах ополченцев произошла ротация. После на позициях ополченцев на флагштоке появились два флага – российский и украинский, однако флаг Украины висел вверх ногами.

Флаг военные ВСУ заметили утром. Сами они заявили, что не знают, с чем это связано.

Ранее в ДНР заявили о шестикратном увеличении интенсивности обстрелов со стороны ВСУ. Позже Донецк подвергся артиллерийскому обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины в районе Международного аэропорта.





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