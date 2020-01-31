Американские СМИ назвали конфликт на Украине «чужим» для США

Американские СМИ назвали конфликт на Украине «чужим» для США

31.01.2020, 20:51, Новости дня

Американское издание The American Conservative пишет, что защита Украины от российских посягательств не является жизненно важной необходимостью для США, призывая к достижению мира на Украине.

«Россия слабеет, ощущает угрозу от расширения НАТО и стремится сохранить господствующее положение в своем регионе. Конфликт на Украине важен для Москвы, а для США он имеет лишь косвенное значение. Из-за такого дисбаланса интересов ситуация становится еще опаснее. Москва не отступит, и поэтому риск эскалации вполне реален», – пишет Бонни Кристиан, передает RT.

По мнению автора статьи, «самая разумная стратегия для Вашингтона и Киева» – достижение мира с соблюдением ряда условий. Среди них отмечены, например, прекращение огня в Донбассе, отказ от дальнейшего продвижения НАТО на восток и возобновление торговых и дипломатических отношений.

«Такой мир неизбежно будет строиться на компромиссах, но он поможет остановить кровопролитие, сохранит Украину в качестве суверенного и нейтрального государства, успокоит встревоженную Москву и выведет Соединенные Штаты из конфликта, который всегда был для нас чужим», – заключает корреспондент.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский отметил, что США были и остаются ключевым союзником Украины в защите ее суверенитета. А госсекретарь США Майк Помпео во время официального визита в Киев заявил о поддержке Украины в стремлении войти в НАТО и ЕС.



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