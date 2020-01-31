Ученые рассказали о том, что спасло океаны от замерзания во времена молодого Солнца

Эксперты выяснили, почему в прошлом во времена существования так называемого «Парадокса слабого молодого Солнца» океаны Земли продолжали оставаться жидкими. На это повлияла большая концентрация углекислого газа, создавшего на планете гипотетический парниковый эффект.

Сотрудники Вашингтонского университета в Сиэтле изучили 59 микрометеоритов, упавших на Землю более 2,7 млрд лет назад. По словам астробиолога Оуэна Лехмера, им удалось установить, что эти мельчайшие железо-никелевые кусочки пока летели сквозь атмосферу вступали в химическую реакцию с различными газами, в результате этого образовывались новые минералы.

Поскольку мощными окислителями являются кислород и углекислый газ (отличие лишь в скорости реакции), то однозначно сказать, с каким именно газом вступали в реакцию микрометеориты, исследователи не могли. Тогда они создали компьютерную модель, в которой атмосфера на 70% состояла из углекислого газа. Эта концентрация оказалась достаточной для окисления небесных тел до необходимого состояния. Но при этом подобное количество углекислого газа было способно поддерживать парниковый эффект, который бы защищал океаны от тусклого и холодного Солнца.

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