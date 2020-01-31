Учёные из Крыма разработали и запатентовали рецепт полезного майонеза

Учёные из Крыма разработали и запатентовали рецепт полезного майонеза

31.01.2020, 20:47, Разное

Группа учёных из КФУ (Республика Крым) разработала и запатентовала рецепт полезного майонеза. В числе составляющих соответствующего всем требованиям ГОСТа продукта — масляные экстракты и гидролаты, поэтому он подходит для употребления людям, придерживающимся здорового питания.
Один из авторов проекта, доцент КФУ Елена Ножко, рассказывая о новом рецепте майонеза, констатирует, что при производстве продукта не используются искусственные ароматизаторы и консерванты. Вместо них в состав входят созданные из высушенного и измельчённого природного сырья с добавлением малого количества этилового спирта масляные экстракты. В качестве замены консервантам используются дистилляты пряно-ароматических растений, произрастающих в Крыму – базилика, розмарина, укропа, сельдерея и прочих.

Помимо того, в полезном продукте присутствует вода, сухой яичный порошок и растительные масла, а характерную текстуру и густоту придают ксантановая и гуаровая камедь. Относительно срока хранения готового майонеза на основе натуральных ингредиентов известно, что он составляет около 30 дней.



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