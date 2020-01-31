Эксперты рассказали, в чём заключается опасность ксеноновых фар. Выяснилось, что их свет способен навредить зрению человека.

Специалисты провели детальное исследование воздействия ксенона на человеческий организм, а также принципы работы подобного рода ламп. Самым очевидным недостатком ксеноновых фар является негативное влияние на зрение. Так происходит потому, что большую часть света этих фар составляет ультрафиолетовое излучение (в районе 430-445 нм). Кроме того, грязные газоразрядные фары сильно рассеивают свет, теряют фокусировку и бьют в глаза водителям, которые едут навстречу. В некоторых случаях это может привести к ослеплению других участников дорожного движения и стать причиной ДТП.

Среди недостатков таких фар находится и их взрывоопасность. Из-за аварии или во время монтажа светильника осколки могут сильно разлететься по сторонам. При установке ксеноновых светильников высокого давления нужно учитывать, что они могут работать только от более высокого напряжения (25000-30000 вольт), поэтому не стоит пытаться сделать это самостоятельно. Заменить ксеноновые фары можно матричными, в которые встраиваются светодиоды. Эксперты отмечают, что их КПД выше, а затраты электроэнергии значительно ниже.

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