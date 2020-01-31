Внедорожник попытался прорваться в резиденцию Трампа

Внедорожник попытался прорваться в резиденцию президента США Дональда Трампа во Флориде. Охрана была вынуждена открыть огонь, информирует телеканал CNN со ссылкой на полицию.

По данным телеканала, двое нарушителей были задержаны, передает РИА «Новости».

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Последнее: Внедорожник попытался прорваться в резиденцию президента США Дональда Трампа во Флориде. Охрана была вынуждена открыть огонь, информирует телеканал CNN со ссылкой на полицию. По данным телеканала, двое нарушителей были задержаны, передает РИА «Новости».