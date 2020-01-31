В киберполиции утверждают, что не настаивают на установке программ, собирающих персональную информацию пользователей

Киберполиция Украины начала служебную проверку по факту отправки региональным подразделением ведомства официального письма в СМИ, в котором говорилось о возможности установки на сайты скрипта, отслеживающего скрытый IP пользователей. Об этом говорится на сайте киберполиции.
«Киберполиция не устанавливает и не настаивает на установке каких-либо программ, которые собирали бы персональную информацию пользователей или вмешивались в работу различных ресурсов», – сказано в сообщении.
При этом специалисты ведомства отмечают, что «все чаще преступники используют различные средства анонимизации» для сокрытия противоправной деятельности в сети, и для прекращения деятельности киберпреступников необходима их идентификация.
«Для эффективного противодействия киберугрозам необходимо тесное взаимодействие с частным сектором», – убеждены в киберполиции.
30 января несколько региональных онлайн-СМИ получили от представителей местных отделов киберполиции предложение инсталлировать специальный скрипт – программу деанонимизации посетителей сайтов.
В коалиции «За свободный интернет» инициативу правоохранителей расценили как посягательство на частную жизнь пользователей сети и нарушение права на свободу выражения мнений.
Лидер «Украинского киберальянса» Шон Таунсенд утверждает, что домен, на который благодаря скрипту собирается статистика, зарегистрирован в Российской Федерации.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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