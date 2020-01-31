Суд избрал меру пресечения для экс-нардепа Дубового

31 января Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины избрал меру пресечения бывшему народному депутату, фигурирующему в деле о присвоении средств из бюджета Одессы при продаже здания завода «Краян». Об этом проинформировала пресс-служба ВАКС.
«следственный судья Высшего антикоррупционного суда избрала меру пресечения народному депутату VII созыва в виде залога в размере 15,765 млн грн. …По версии следствия, экс-нардеп был инициатором и организатором схемы по завладению более 92 млн грн из бюджета Одессы», – сказано в сообщении.
Подозрения ему выдвинуты по четырем статьям Уголовного кодекса: покушение на преступление, соучастие, присвоение имущества путем злоупотребления служебным положением, легализация полученных преступным путем доходов.
ВАКС не уточнила фамилии экс-нардепа.
«Думская» уточняет, что речь идет об Александре Дубовом. Издание отмечает, что прокуратура просила суд определить Дубовому залог в 30 млн грн.
По данным следствия, в сентябре 2016 года Одесский горсовет приобрел здание завода «Краян» за 185 млн грн у частной структуры, которая в начале 2016 года купила его на аукционе, организованном ликвидатором предприятия, за 11,5 млн грн. Полученные от городских властей средства фирма-продавец попыталась перечислить компании, как утверждают в прокуратуре, с признаками фиктивности.
3 октября 2018 года в Национальном антикоррупционном бюро сообщили, что подозрения вручены восьми фигурантам дела, среди которых мэр Одессы Геннадий Труханов.
В мае 2019-го Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) согласовала изменение обвинения и снизила сумму ущерба до 92,6 млн грн.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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