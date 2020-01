В Госдепе заявили, что США будут продолжать вводить санкции против РФ, пока она не прекратит оккупацию Крыма и агрессию на Донбассе

США будут продолжать вводить санкции против России, пока она не деоккупирует Крым и пока не будет достигнут мир на Донбассе. Об этом заявила официальный представитель Госдепартамента США Морган Ортагус в Twitter 31 января.

«Сегодня мы почтили память тех, кто погиб в результате российской агрессии в Украине. Мы будем продолжать вводить санкции против России до тех пор, пока она не вернет мир на Донбассе и не прекратит оккупацию Крыма. Наша поддержка с Украиной», – говорится в заявлении.

Today, we honored the lives of those who have perished as a result of Russian aggression in #Ukraine. We will continue to impose sanctions on Russia until it commits to peace in the Donbas and ends its occupation of Crimea. Our support is with Ukraine.

31 января в Минобороны Украины почтили память 32 украинских военных, которые погибли в этот день в разные годы на Донбассе. 30 из них были убиты 31 января 2015 года, еще двое – в 2017-м и 2018 годах.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

С конца января 2015 года по 18 февраля велись бои за Дебальцево Донецкой области. В ходе этого наступления 31 января боевики «ДНР»взяли под контроль Углегорск.

