В Госдепе заявили, что США будут продолжать вводить санкции против РФ, пока она не прекратит оккупацию Крыма и агрессию на Донбассе

США будут продолжать вводить санкции против России, пока она не деоккупирует Крым и пока не будет достигнут мир на Донбассе. Об этом заявила официальный представитель Госдепартамента США Морган Ортагус в Twitter 31 января.
«Сегодня мы почтили память тех, кто погиб в результате российской агрессии в Украине. Мы будем продолжать вводить санкции против России до тех пор, пока она не вернет мир на Донбассе и не прекратит оккупацию Крыма. Наша поддержка с Украиной», – говорится в заявлении.
Today, we honored the lives of those who have perished as a result of Russian aggression in #Ukraine. We will continue to impose sanctions on Russia until it commits to peace in the Donbas and ends its occupation of Crimea. Our support is with Ukraine.
— Morgan Ortagus (@statedeptspox) January 31, 2020
31 января в Минобороны Украины почтили память 32 украинских военных, которые погибли в этот день в разные годы на Донбассе. 30 из них были убиты 31 января 2015 года, еще двое – в 2017-м и 2018 годах.
В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.
С конца января 2015 года по 18 февраля велись бои за Дебальцево Донецкой области. В ходе этого наступления 31 января боевики «ДНР»взяли под контроль Углегорск.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Внедорожник попытался прорваться в резиденцию президента США Дональда Трампа во Флориде. Охрана была вынуждена открыть огонь, информирует телеканал CNN со ссылкой на полицию. По данным телеканала, двое нарушителей были задержаны, передает РИА «Новости».
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Автоновости: Эхо войны: строительству завода Tesla в Германии мешают 25 бомб / 28 января
- В сети показали свежие фотографии Motorola Razr / 13 января
- В Крыму отреагировали на планы Зеленского лишить Севастополь «спецстатуса» / 18 декабря
- Россия может приостановить поставки нефти Беларуси с 1 января / 31 декабря
- В Харькове взорвали банкомат «Ощадбанка» / 24 января
- Украинцы стремятся в Евросоюз и НАТО / 21 января
- Путин принял отставку губернатора Иркутской области / 12 декабря
- Рада утвердила правила дорожного движения для лиц, передвигающихся в колесных креслах / 3 декабря