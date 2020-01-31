В аэропорту Шереметьево перешли на особый режим работы из-за коронавируса

В аэропорту Шереметьево вдвое увеличено число медицинских работников. Это было сделано для контроля за возможным распространением нового типа коронавируса.
«В каждом терминале в пассажирском пункте работают по два медработника в смену, итого на пять терминалов десять медработников. Но мы усилили смены, добавили десять человек, итого – по 20 человек в смену. Защита персонала осуществляется с использованием противочумных костюмов», – сообщил в эфире телеканала «Россия 24» заместитель гендиректора аэропорта Шереметьево по управлению аэровокзальными комплексами Дмитрий Кайгородов. Ранее сообщалось, что еще два человека были госпитализированы на территории России с подозрением на коронавирус. Муж и жена с признаками ОРВИ сами обратились к медикам. Супруги недавно вернулись из Китая.
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Последнее: В аэропорту Шереметьево вдвое увеличено число медицинских работников. Это было сделано для контроля за возможным распространением нового типа коронавируса. «В каждом терминале в пассажирском пункте работают по два медработника в смену, итого на пять терминалов десять медработников. Но мы усилили смены, добавили десять человек, итого – по 20 человек в смену. Защита персонала осуществляется с использованием противочумных костюмов», – сообщил в эфире телеканала «Россия 24» заместитель […]
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