Составлен список самых угоняемых машин в России

Составлен список самых угоняемых машин в России

31.01.2020, 20:30, Новости дня

На днях в МВД заявили, что количество криминальных угонов автомобилей в нашей стране планомерно снижается. Но до тех пор, пока оно не упало до нуля, у игроков страхового сектора сохраняется возможность составлять своего рода рейтинги. На этот раз в топе — японские и корейские марки.

Одна из крупнейших страховых компаний РФ подвела итоги прошлого года и не упустила случая обнародовать собственную статистику. Как сообщают «РИА Новости» со ссылкой на подсчеты страховщиков, самыми популярными среди российских угонщиков по-прежнему остаются автомобили марки Toyota — на них пришлось до 22% страховых выплат компании.

На втором месте по востребованности значится марка Hyundai с результатом в 19%, третье и четвертое поделили бренды Kia и Lexus — по 10% всех угнанных автомобилей. С точки зрения страховщиков, самыми опасными с точки зрения угона местами временной парковки машин стали стоянки возле крупных торговых центров, а также вблизи промышленных зон.

В МВД же заявили, что от супермаркетов машины чаще угоняют днем, а с парковок возле жилых домов — ночью.

Ранее сообщалось, что по статистике ведомства, самый распространенный способ проникновения в автомобиль — взлом дверного замка с последующим проворотом замка зажигания. Кроме того, угонщики не прочь разбить боковое стекло, а самые продвинутые предпочитают радиоэлектронные устройства.

Текст:
АвтоВести

Источник: Вести



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Последнее: На днях в МВД заявили, что количество криминальных угонов автомобилей в нашей стране планомерно снижается. Но до тех пор, пока оно не упало до нуля, у игроков страхового сектора сохраняется возможность составлять своего рода рейтинги. На этот раз в топе — японские и корейские марки. Одна из крупнейших страховых компаний РФ подвела итоги прошлого года […]

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