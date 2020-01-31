Путин обсудил с Меркель «сделку века» и другие вопросы

Президент РФ Владимир Путини канцлер ФРГ Ангела Меркель провели телефонный разговор.
Как сообщает пресс-служба Кремля, лидеры двух стран обсудили ход реализации договоренностей, достигнутых на международной конференции по Ливии в Берлине 19 января. Путин отметил необходимость согласования с ливийскими сторонами принятых решений, что важно для их последующего рассмотрения и утверждения в Совбезе ООН.
Также в разговоре была затронута ситуация на Украине и в Сирии, а также вопросы ближневосточного мирного процесса, в частности "сделка века".
Между тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что документ по урегулированию ситуации на Ближнем Востоке достаточно объемный, поэтому его анализ требует времени, передает "Интерфакс". В настоящее время в Кремле продолжают анализировать план и отслеживать, как формулируются позиции участников сделки.
Накануне в Москву приезжал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, чтобы обсудить с Путиным "сделку века".
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