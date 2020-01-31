Археологи обнаружили в Египте 16 гробниц в идеальном состоянии

Археологи, при раскопках на территории Египта, обнаружили 16 гробниц в идеальном состоянии. В них хранились 25 саркофагов и более 10 тыс. статуэток.

Обнаружить столь важную историческую находку удалось в поселении Туна-эль-Габаль в долине реки Нил. Учёные проанализировали возраст саркофагов и пришли к выводу, что захоронения сделаны с 664 по 399 год до нашей эры. Таким образом в гробницах погребены люди, жившие во времена трёх династий фараонов. Кто именно погребён, пока неизвестно. Из 25 саркофагов только 5 сделаны из дерева, а все остальные из известняка. Абсолютно на всех имеются иероглифы, которые ещё предстоит расшифровать.

Немаловажной находка стала не только благодаря саркофагам. Рядом с ними обнаружено огромное количество погребальных статуэток Ушебти. Египтяне верили, что именно они позволяют замещать умершего на работах в царстве бога возрождения Осириса.

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