Археологи обнаружили в Египте 16 гробниц в идеальном состоянии

Археологи обнаружили в Египте 16 гробниц в идеальном состоянии

31.01.2020, 20:30, Разное

Археологи, при раскопках на территории Египта, обнаружили 16 гробниц в идеальном состоянии. В них хранились 25 саркофагов и более 10 тыс. статуэток.
Обнаружить столь важную историческую находку удалось в поселении Туна-эль-Габаль в долине реки Нил. Учёные проанализировали возраст саркофагов и пришли к выводу, что захоронения сделаны с 664 по 399 год до нашей эры. Таким образом в гробницах погребены люди, жившие во времена трёх династий фараонов. Кто именно погребён, пока неизвестно. Из 25 саркофагов только 5 сделаны из дерева, а все остальные из известняка. Абсолютно на всех имеются иероглифы, которые ещё предстоит расшифровать.

Немаловажной находка стала не только благодаря саркофагам. Рядом с ними обнаружено огромное количество погребальных статуэток Ушебти. Египтяне верили, что именно они позволяют замещать умершего на работах в царстве бога возрождения Осириса.



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