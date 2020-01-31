Археологи обнаружили в Египте 16 гробниц в идеальном состоянии

Археологи, при раскопках на территории Египта, обнаружили 16 гробниц в идеальном состоянии. В них хранились 25 саркофагов и более 10 тыс. статуэток.
Обнаружить столь важную историческую находку удалось в поселении Туна-эль-Габаль в долине реки Нил. Учёные проанализировали возраст саркофагов и пришли к выводу, что захоронения сделаны с 664 по 399 год до нашей эры. Таким образом в гробницах погребены люди, жившие во времена трёх династий фараонов. Кто именно погребён, пока неизвестно. Из 25 саркофагов только 5 сделаны из дерева, а все остальные из известняка. Абсолютно на всех имеются иероглифы, которые ещё предстоит расшифровать.
Немаловажной находка стала не только благодаря саркофагам. Рядом с ними обнаружено огромное количество погребальных статуэток Ушебти. Египтяне верили, что именно они позволяют замещать умершего на работах в царстве бога возрождения Осириса.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: На днях в МВД заявили, что количество криминальных угонов автомобилей в нашей стране планомерно снижается. Но до тех пор, пока оно не упало до нуля, у игроков страхового сектора сохраняется возможность составлять своего рода рейтинги. На этот раз в топе — японские и корейские марки. Одна из крупнейших страховых компаний РФ подвела итоги прошлого года […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Кремль объяснил большие траты Москвы на Новый год / 27 декабря
- Die Presse — Иран грозит США жёстким возмездием за убийство генерала Сулеймани / 3 января
- ВВС Кореи выпустили видео с уничтожением советского ЗРК «Куб» / 14 декабря
- Топовый хетчбэк Lada XRAY стал дороже / 27 декабря
- Россия расширила санкции и эмбарго против Украины / 17 декабря
- Бывший пилот рассказал, в каких случаях экипаж самолета сбрасывает топливо в полете / 15 января
- Валерия рассказала о предчувствии перед ДТП с сыном / 8 декабря
- Бывшие министры экономики и культуры в правительстве Медведева назначены помощниками Путина / 25 января