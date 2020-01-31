Яна Рудковская о продольном шпагате Татьяны Навки: «Ну ты даёшь!»

Яна Рудковская о продольном шпагате Татьяны Навки: «Ну ты даёшь!»

31.01.2020, 20:30, Разное

Российская фигуристка, олимпийский чемпион в парных танцах на льду Татьяна Навка на странице в Instagram опубликовала новое фото, продемонстрировав продольный шпагат. Продюсер Яна Рудковская удивлена идеальным выполнением упражнения 44-летней спортсменкой, в комментариях выразив восхищение фразой: «Ну ты даёшь!».
В недавней публикации в соцсети Татьяна Навка на коврике для занятий йогой показала продольный шпагат. В подписи к посту фигуристка призналась, что не была уверена в успешном выполнении непростого упражнения, а вот её тренер не сомневался в возможностях именитой спортсменки. Одной из первых на фото отреагировала супруга Евгения Плющенко Яна Рудковская, выразив восхищение гибкостью коллеги мужа. Кроме продюсера шпагат Навки приятно поразил участницу шоу Comedy Women Екатерину Варнаву, оставившую в комментариях эмодзи в виде сердец и удивлённых лиц.

Немногим ранее отличную растяжку, выполняя такой же шпагат, демонстрировала 5-летняя дочь Дмитрия Пескова и Татьяны Навки Надежда. Несмотря на юный возраст девочка намерена пойти по стопам матери, занимаясь фигурным катанием и принимая участия в ледовых шоу, первым из которых стала новогодняя постановка «Спящая красавица. Легенда двух королевств», информирует интернет-портал «Teleprogramma».



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