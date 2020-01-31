Актриса Милла Йовович сильно располнела перед родами и всерьёз обеспокоила фанатов появлением на публике. Они считают, что ей опасно выходить из дома в таком положении.
За время беременности, как призналась сама Милла Йовович, она набрала около 30 килограммов. Сейчас, когда роды должны начаться в ближайшие несколько дней, это особенно заметно. Появление её на улице всерьёз обеспокоило поклонников, которые посоветовали ей как можно меньше двигаться. В противном случае она может родить прямо на улице.
Сама Милла Йовович с нетерпением ждёт появления третьего ребёнка. Она отметила, что у неё в гардеробе осталось только одно платье, в которое она может влезть. При этом ждёт не дождётся, когда сможет самостоятельно надевать носки и не испытывать никакого дискомфорта и усталости.
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