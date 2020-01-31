Мнение: «Маленькая ложь рождает большое недоверие»

Мишустин на заседании правительства по поводу планируемого снижения прожиточного минимума (https://t.me/SerpomPo/5085)(ПМ) в IV кв. 2019 на 3,7%:

«Тут не к министру [труда] претензии, а больше вопрос к работе пресс-службы… На этапе публикации проекта надо было просто разъяснить, что предлагаемые изменения не повлияют на объемы социальной помощи. Это никаким образом не сказывается на этом… Профессионалы это знают, а у людей возникли вопросы».

Правильнее было бы сказать — прямо не повлияют. Это да. Ведь МРОТ устанавливается на уровне ПМ II квартала предыдущего года. Но говорить «никаким образом» — не правильно. Потому что уровень IV кв. — это база для I и затем II квартала. Чем ниже база — тем ниже будет прирост, а значит и МРОТ в 2021 году… Так что, на самом деле "Это… на этом" сказывается, хоть и не напрямую. "Профессионалы это знают" 😊

Наш премьер не понимает или лукавит? Оба варианта хуже…

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Источник: СерпомПо

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