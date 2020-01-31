Сирийские войска освободили населенный пункт рядом с турецким постом

В ходе наступательной операции в Идлибе передовые части сирийской армии освободили населенный пункт Хиш, около которого располагается наблюдательный пост турецких военных, сообщил портал Al-Masdar.
Хиш заняли после непродолжительного боя с террористами из группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в России), которые понесли потери и отступили. Также в этом районе были освобождены шесть других поселков, информирует ТАСС.
28 января силы Сирийской арабской армии (САА) нанесли артиллерийский удар по боевикам в Идлибе.
До этого сообщалось, что правительственные войска Сирии взяли под контроль три населенных пункта, которые находятся к югу от города Маарат ан-Нуман в провинции Идлиб.
В понедельник сообщалось, что передовые подразделения сирийской армии окружили с трех сторон наблюдательный пост турецких военных в поселке Маар-Хаттат к югу от Маарет-Наамана. В Турции заявили, что в случае возникновения угрозы турецким наблюдательным пунктам Анкара намерена дать отпор войскам Сирии.
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Последнее: В ходе наступательной операции в Идлибе передовые части сирийской армии освободили населенный пункт Хиш, около которого располагается наблюдательный пост турецких военных, сообщил портал Al-Masdar. Хиш заняли после непродолжительного боя с террористами из группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в России), которые понесли потери и отступили. Также в этом районе были освобождены шесть других поселков, информирует ТАСС. 28 января […]
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