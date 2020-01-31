Звезда телесериала «Куб» Елена Князева госпитализирована с подозрением на коронавирус

Звезда телесериала «Куб» Елена Князева экстренно госпитализирована с подозрением на коронавирус. Она находится в Таиланде под пристальным наблюдением врачей.
Резкое ухудшение самочувствия началось у Елены Князевой прямо во время гастрольной деятельности. Ей потребовалась срочная помощь врачей. Они пока не поставили точного диагноза, но по всем симптомам артистка могла заразиться коронавирусом. Ей поставили капельницу и продолжают внимательно следить за здоровьем.
Елена Князева отметила, что в больнице, куда её доставили, сейчас настоящая паника из-за вспышки эпидемии. Также под угрозой многие отели, так как граждане Китая начали массово выселяться и уезжать, тем самым доставляя массовые убытки. Обстановка в Таиланде, отметила артистка, очень напряжённая.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Звезда телесериала «Куб» Елена Князева экстренно госпитализирована с подозрением на коронавирус. Она находится в Таиланде под пристальным наблюдением врачей. Резкое ухудшение самочувствия началось у Елены Князевой прямо во время гастрольной деятельности. Ей потребовалась срочная помощь врачей. Они пока не поставили точного диагноза, но по всем симптомам артистка могла заразиться коронавирусом. Ей поставили капельницу и продолжают […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Мнение: Спиритический сеанс в полиции / 13 января
- Мнение: Единая база / 16 января
- Яна Рудковская обвинила Илью Авербуха в нарушении авторских прав из-за песни Димы Билана / 15 января
- Эксперты раскрыли главные нововведения камеры смартфона Samsung Galaxy S20 / 6 января
- Старый каламбурщик «ПЭ» (Часть 1) / 29 декабря
- Специалисты смогли получить электроэнергию из тела человека / 6 мая
- «Верх цинизма»: Зеленскому смачно врезали за нахальную выходку / 2 декабря
- Спецназ России получит «летающий танк» / 15 января