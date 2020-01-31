Звезда телесериала «Куб» Елена Князева госпитализирована с подозрением на коронавирус

Звезда телесериала «Куб» Елена Князева госпитализирована с подозрением на коронавирус

31.01.2020, 20:21, Разное

Звезда телесериала «Куб» Елена Князева экстренно госпитализирована с подозрением на коронавирус. Она находится в Таиланде под пристальным наблюдением врачей.
Резкое ухудшение самочувствия началось у Елены Князевой прямо во время гастрольной деятельности. Ей потребовалась срочная помощь врачей. Они пока не поставили точного диагноза, но по всем симптомам артистка могла заразиться коронавирусом. Ей поставили капельницу и продолжают внимательно следить за здоровьем.

Елена Князева отметила, что в больнице, куда её доставили, сейчас настоящая паника из-за вспышки эпидемии. Также под угрозой многие отели, так как граждане Китая начали массово выселяться и уезжать, тем самым доставляя массовые убытки. Обстановка в Таиланде, отметила артистка, очень напряжённая.



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Последнее: Звезда телесериала «Куб» Елена Князева экстренно госпитализирована с подозрением на коронавирус. Она находится в Таиланде под пристальным наблюдением врачей. Резкое ухудшение самочувствия началось у Елены Князевой прямо во время гастрольной деятельности. Ей потребовалась срочная помощь врачей. Они пока не поставили точного диагноза, но по всем симптомам артистка могла заразиться коронавирусом. Ей поставили капельницу и продолжают […]

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