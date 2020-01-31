Татьяна Голикова заявила, что в России 18,5 млн человек живут за чертой бедности

Заместитель председателя правительства РФ по вопросам социальной политики Татьяна Голикова заявила, что 18,5 млн жителей страны на текущий момент живут за чертой бедности. Такие данные от государственного деятеля и экономиста прозвучали в ходе заседания членов партии «Единая Россия».

Татьяна Голикова напомнила, что начиная с февраля текущего года размер пособия за детьми до 3-х лет повышается и будет составлять сумму, примерно равную двум установленным в РФ прожиточным минимумам. По мнению вице-премьера, это окажется неплохой поддержкой для семей, однако в дальнейшем часть из них снова может оказаться за чертой бедности, где уже сейчас находится 18,5 млн россиян, так как после достижения ребёнком трёхлетнего возраста, выплата составит всего 349 рублей.

Политик считает, что одной из первоочередных задач членов правительства и региональных властей является пересмотр размера пособий, начисляемого семьям с детьми 3-7 лет, информирует интернет-портал «ГлобалМСК».

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