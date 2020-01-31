В Баварии коронавирус 2019-nCoV диагностировали у ребёнка

Недавно появилась информация о зафиксированном новом случае заражения коронавирусом 2019-nCoV в Баварии. В этот раз инфицированным оказался ребёнок, но детальная информация о состоянии, личности и возрасте пациента пока не разглашается.

Сообщается, что случай инфицирования ребёнка провоцирующим смертельную пневмонию коронавирусом подтверждён медиками Баварии. Ранее в том же регионе уже было зафиксировано пять аналогичных случаев, но тогда вирус диагностировали у взрослых. Причём все люди являются сотрудниками одного и того же предприятия, расположенного в округе Траунштайн. В связи с этим медицинский осмотр проходят и другие сотрудники компании, но случаев заражения среди них на данное время выявлено не было.

В конце декабря минувшего года первый случай коронавируса 2019-nCoV зафиксирован в столице китайской провинции Хубей – городе Ухань. Впоследствии инфекционное заболевание распространилось и на территории других государств. По имеющимся данным, в мире количество инфицированных уже более 7 800 человек. В РФ коронавирус диагностировали у двух граждан Поднебесной, пишет iReactor.

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