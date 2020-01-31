Мнение: Видеосолянка 31.01.2020

Последняя январская видеосолянка.

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1. Геополитический прогноз 2020

Инерционный прогноз от Caspian Report на 2020-й год для Европы и Дальнего Востока.

В целом, прогноз построен на том, что текущие тенденции будут развиваться плюс-минус также, как они идут, но думается, скорость изменений будет куда выше.

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2. Россия-2050

Документальный фильм о проблемах демографии в России на текущем этапе и в среднесрочной перспективе.

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3. Боливия. Правый реванш.

Почему боливийские социалисты потерпели поражения во время фашистского переворота в Боливии и почему они не смогли оказать должного сопротивления.

Рассказывает Харламенко.

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4. Японцы о российской внутренней политике.

Передача с японского ТВ, где обсуждают внутреннюю российскую политику и недавние поправки по изменению Конституции, а также замену Медведева на Мишустина.

Так сказать, японский взгляд.

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5. Как Либерия доминирует в международном морском судоходстве

О том, как задрыпанная африканская страна является одним из "мировых лидеров" в международном морском судоходстве.

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6. Дудь, Колыма и расстрельная тюрьма Серпантинка

Если бы расстрельной тюрьмы "Серпантинка" не было, ее следовало бы придумать.

Пока не открыты все архивы, мы имеем право на любые предположения (с) известный лагерный стукач

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7. О съемке фильмов "Время собирать цветы" и "Волга в огне"

О съемках с помощью краудфандинга новых фильмов посвященных Первой мировой войне и Великой Отечественной Войне.

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8. Новая граница СССР. 1939-1940

Историки Егор Яковлев и Алексей Исаев рассматривают военное значение новых границ СССР после 1939 года.

За судьбу Польши разумеется переживать не стоит.

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9. Коричневая мораль или неудобная правда

Подробный и дотошный разбор русофобской клюквы из недавней Call of Duty: Modern Warfare.

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10. Про философа Ивана Ильина

Про популярного в российских элитах философа Ивана Ильина и его коричневую сторону, о которой на федеральных каналах, где ему периодически поют дифирамбы, предпочитают умалчивать.

Раскладывают на запчасти Клим Жуков и Реми Мейснер.

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11. Новый способ повышения нефтедобычи

По следам аналогичных мероприятий на транспорте.

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12. Парад для одного ветерана.

В Смоленской области для ветерана войны местный Следственный Комитет организовал военный парад прямо у его подъезда.

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13. Военный парад в Индии с комментариями профессионала.

Демонстрация мощи индийских вооруженных сил.

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14. Недооцененный Стоунер.

О мытарствах создателя M-16 Юджина Стоунера в ранние годы его творчесткой деятельности на ниве создания стрелкового оружия.

Примечательно, что некоторые его разработки 50х годов нашли свое воплощение лишь в "нулевых".

Партия и правительство как обычно выражают благодарность с занесением в личное дело.

Источник: Colonel Cassad

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