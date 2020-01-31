Опубликовано видео с камеры, закрепленной на каске погибшего рабочего в Петербурге

СМИ опубликовали видео с камеры, закрепленной на каске рабочего, погибшего во время обрушения при демонтаже кровли спортивно-концертного комплекса (СКК) в Петербурге.
Камера была закреплена на каске рабочего по просьбе издания «Фонтанка.ру», которое следило за процессом демонтажа.
На кадрах видно, как мужчина перед тем, как приступить к работе, цепляет страховочный трос. Издание отмечает, что корреспондент забрал камеру у рабочего, когда они спустились для замены баллона. После этого люлька поднялась на крышу уже без камеры.
Напомним, при демонтаже крыши здания Спортивно-концертного комплекса (СКК) «Петербургский» произошло обрушение. Один из рабочих не успел запрыгнуть в люльку и погиб. Трагические кадры попали на видео.
При этом организатор демонтажа в качестве причины гибели рабочего назвали несоблюдение им правил безопасности.
Председатель санкт-петербургской экспертно-консультативной комиссии по основаниям, фундаментам и подземным сооружениям Владимир Улицкий сообщил газете ВЗГЛЯД, что причиной обрушения могло стать стремление сэкономить на расчетах, из-за чего не были усилены элементы защиты от обрушения.
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Последнее: СМИ опубликовали видео с камеры, закрепленной на каске рабочего, погибшего во время обрушения при демонтаже кровли спортивно-концертного комплекса (СКК) в Петербурге. Камера была закреплена на каске рабочего по просьбе издания «Фонтанка.ру», которое следило за процессом демонтажа. На кадрах видно, как мужчина перед тем, как приступить к работе, цепляет страховочный трос. Издание отмечает, что корреспондент забрал […]
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