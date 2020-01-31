В Кремле прокомментировали поставки норвежской нефти в Беларусь

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков считает закупку Беларусью нефти у Норвегии вопросом экономической целесообразности. Об этом он сказал журналистам 31 января, информирует ТАСС.

По словам спикера, любая страна должна действовать исходя из своих собственных интересов, когда «речь идет о чистой экономике, коммерческой выгоде».

Если норвежская нефть обходится Беларуси дешевле российской, то ее приобретение целесообразно, подчеркнул Песков.

26 января первая партия норвежской нефти поступила для переработки на нефтеперерабатывающий заводе «Нафтан» в Новополоцке. Всего в Беларусь должны поставить 86 тыс. т нефти с месторождения Johan Sverdrup.

Беларусь и Россия не могут договориться относительно стоимости нефти, тарифа на транзит через Беларусь и компенсации «за ухудшение экономики белорусских НПЗ» после так называемого налогового маневра в РФ.

В сентябре 2019 года президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в случае, если Москва будет «наклонять» Минск, чтобы ввести рыночную цену на свою нефть, Беларусь возьмет сырье из Европы, перекрыв транзит российской нефти. После переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным 30–31 декабря Лукашенко дал поручение найти альтернативные источники поставок.

3 января 2020 года стало известно, что Беларусь 1 января приостановила выгрузку нефтепродуктов на экспорт. Агентству «Интерфакс-Запад» в пресс-службе «Белнефтехима» подтвердили эту информацию, но подчеркнули, что приостановка носит временный характер.

4 января Россия и Беларусь договорились о поставках первой партии российской нефти по цене, в которую не входит премия для поставщика. По данным СМИ, поставлять нефть из России в Беларусь в январе собирались компании «Русснефть» и «Нефтиса». Вечером того же дня возобновили поставки сырья из РФ на белорусские нефтеперерабатывающие заводы.

Беларусь начала поиски альтернативных поставок нефти взамен российской. Соответствующие предложения направлены в Украину, Польшу, Казахстан, Азербайджан и другие страны. 21 января Лукашенко заявил, что Беларусь будет стремиться поставлять с российского рынка 30–40% от необходимых объемов нефти.

Российская нефть идет в Беларусь и в другие страны по нефтепроводу «Дружба» – крупнейшей в мире системе магистральных нефтепроводов. Российская нефть поставляется в белорусский Мозырь, где нефтепровод разветвляется на две ветки: северную (по территории Польши, Германии, Латвии и Литвы) и южную (по территории Украины, Чехии, Словакии, Венгрии и Хорватии).

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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