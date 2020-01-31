8 мифов о коронавирусе

Быстрое распространение коронавируса и недостаток данных о нем на ранних стадиях эпидемии создали удобную почву для конспирологических теорий и спекуляций. Facebook, Twitter и Youtube сделали заявления, что примут меры по борьбе с дезинформацией. Но сдерживать ее поток в последние недели стало сложно. Разбираемся, какие мифы получили наибольшее распространение.

Коронавирус – биологическое оружие

Новый коронавирус может быть биологическим оружием, которое было разработано в Уханьском институте вирусологии. Об этом сообщала газета Washington Times со ссылкой на бывшего офицера израильской военной разведки.

Другой вариант конспирологической теории – боевой вирус был доставлен в Китай из Канады. Эта версия мифа связана с тем, что нескольких китайских исследователей и студентов в прошлом году выдворили из канадской лаборатории в связи с «нарушением политики».

Этот миф развенчивает Washington Post: ряд экспертов утверждает, что геном вируса не утверждает о том, что тот создан средствами генной инженерии. Випин Наранг (Vipin Narang), профессор Массачусетского технологического института, в своем твите заявил, что доказательств того, новый коронавирус – биологическое оружие, не существует. А если бы он оказался таковым, он должен был бы быстрее распространяться и от давать большую летальность, цитирует ученого издание The Guardian.

Эпидемия была спланирована

Вскоре после появления первых случаев заболевания в США в социальных сетях были опубликованы документы, которые, на первый взгляд, могли указывать на то, что эксперты знали о существовании вируса несколько лет назад, рассказывает The Guardian.

Конспирологи, наиболее активным из которых стал Джордан Сатер, распространили информацию, что эпидемия новой коронавирусной инфекции была специально запущена одновременно с угрозой импичмента президенту США Дональду Трампу. Сатер выложил ссылку на патент Института Пирбрайта 2015 года. В нем идет речь о разработке ослабленного коронавируса для потенциального использования в изготовлении вакцины.

На самом деле, опубликованный патент не касался нового коронавируса. Он относился к коронавирусам, которые вызывают бронхит у птиц. Об этом спикер Института сообщила Buzzfeed News.

Коронавирусом можно заразиться через посылки из Китая

Посылки от AliExpress – предмет как опасений, так и шуток пользователей социальных сетей. СМИ сообщали, что многие россияне опасаются получать посылки от китайской компании в связи со страхом заражения.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявляла, что такие посылки не представляют опасности для здоровья, как и другие предметы, которые попали в страну из Китая. Раньше известный педиатр Сергей Бутрий сообщал, что не намерен отказываться от доставок из Китая и не рекомендует это другим. Дело в том, что на открытых поверхностях вирус едва ли способен выжить несколько суток.

Причина новой эпидемии — 5G

Продолжением обвинений мобильной связи 5G во всех грехах (пожарах, раке) стало предположение, что она помогает распространиться коронавирусной эпидемии. Пост в социальной сети Facebook, который уже отмечен как ложная информация, заявляет, что в Ухане впервые была запущена связь 5G. Она якобы, снижает иммунитет и увеличивает опасность обычной простуды.

Доказательств влияния сети 5G на иммунитет не существует. Кроме того, помимо Уханя, сеть 5G была запущена еще в нескольких городах в разных странах.

Коронавирус можно получить из бананов

В русскоязычном интернете быстро разошелся пост об опасном вирусе, которым можно заразиться при употреблении бананов. Несмотря на то, что в этом странном посте указывается неизвестное название вируса «n7n9», он может усиливать панику, которая связана с новым коронавирусом.

Русская служба BBC News указывает, что ни один эксперт, чиновник или политик, в Китае или за его пределами, никогда не связывал вирус с фруктами. Кроме того, коронавирус не может долго выживать вне организма.

Витамины и отбеливатель

Новая инфекция предсказуемо стала удобным предлогом для предложения различных альтернативных методов лечения. Среди них масло орегано и витамин С. В социальных сетях такая дезинформация получает широкое распространение. Одно из наиболее опасных предложений поступило от крупной конспирологической группы в США. Для профилактики заболевания они предлагают свой «Чудесный минеральный раствор», который FDA ранее назвала «опасным отбеливателем»

Достоверность информации о методах профилактики и лечения новой коронавирусной инфекции необходимо тщательно проверять.

Видео про «ужасную правду»

Огромное распространение получил видеоролик, записанный женщиной, которую в английских субтитрах представляют медсестрой из Уханя. Она рассказывает, что «реальное» количество заболевших – 90000 человек, а один инфицированный может заразить 14 человек. Эти цифры сильно отличаются от официальных данных и информации Всемирной организации здравоохранения.

BBCNews предполагает, что на видео жительница провинции Хубэй, которая делится своим личным мнением об эпидемии. С большой вероятностью, на ее заявления повлиял недостаток информации о новой инфекции. Ее защитная одежда отличается от средств защиты медицинского персонала, который работает в Ухане. Согласно BBC, сама она не заявляет, что является врачом или медсестрой.

Недобросовестная реклама

Производители препаратов «Арбидол» и «Ингварин» в новой радиорекламе сообщили, что лекарства помогают при коронавирусной инфекции. Федеральная антимонопольная служба пообещала выяснить обстоятельства, связанные с этими заявлениями, поскольку эффективность лекарства против нового штамма вируса – отдельный вопрос.

В США производитель антисептика Purell получил предупреждение от FDA за указание, что его продукты могут предупреждать коронавирусную инфекцию.

Ситуация на сегодня

ВОЗ по итогам экстренного совещания 30 января 2020 года объявила вспышку коронавирусной инфекции nCoV2019 чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение.

За последние 24 часа в Китае было зарегистрировано около 2000 новых случаев болезни. Количество заболевших во всем мире увеличилось до примерно 9800 человек. Подавляющее большинство из них проживает в Китае.

В Германии, Вьетнаме, Тайване, Таиланде, Японии, Франции и США зарегистрированы случаи болезни у людей, которые не посещали Китай.

31 января были зарегистрированы 2 первых случая заболевания в России. Заболели два гражданина Китая, в Забайкалье и Тюменской области. Их состояние стабильное, без клинических проявлений и без температуры. Глава Роспотребнадзора Анна Попова отметила, что риска распространения вирусной инфекции в РФ нет. Больные изолированы, их контакты проверены.

Информация об обнаружении коронавируса в Москве была опровергнута Роспотребнадзором. Пассажирское железнодорожное сообщение между Россией и Китаем приостановили до 1 марта. Для профилактики коронавируса введен режим чрезвычайного положения в поселке Забайкальск на границе с КНР. В Забайкальском районе действует режим повышенной готовности, сообщает RT.

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