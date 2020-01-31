Власти Китая сообщили о почти 10 тысячах случаях заражения коронавирусом

Власти КНР подтвердили информацию о почти 10 тысячах случаев заражения новым коронавирусом, в результате вспышки которого в Китае уже погибли 213 человек.

Великобритания в пятницу сообщила о первом подтвержденном случае заражения. «Мы можем подтвердить, что два пациента в Англии, являющихся членами одной семьи, заразились коронавирусом», — сообщил Крис Уитти, возглавляющий Национальную службу здравоохранения страны. По его словам, пациенты уже получают соответствующую медицинскую помощь.

Власти Индии и Филиппин также подтвердили первые случаи заболевания, присоединившись к растущему списку стран, в которых был выявлен коронавирус. В этот список уже входят Австралия, Канада, Финляндия, Германия, Гонконг, Япония, Непал, Сингапур, Южная Корея, Таиланд, Объединенные Арабские Эмираты и Вьетнам.

Как сообщает Би-би-си, инфекцию трудно отследить и остановить, так как только примерно один из пяти случаев заражения приводит к «серьезным симптомам». Это означает, что люди могут распространять инфекцию, не зная о том, что они являются переносчиками заболевания.

Доктор Нэнси Мессонье из Центров США по контролю и профилактие заболеваний говорит, что симптомы простуды и гриппа практически аналогичны коронавирусу, однако главным фактором риска остается посещение провинции Хубэй в Китае или тесный контакт с людьми, которые там побывали.

Служба новостей «Голоса Америки» Подписка

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Власти КНР подтвердили информацию о почти 10 тысячах случаев заражения новым коронавирусом, в результате вспышки которого в Китае уже погибли 213 человек. Великобритания в пятницу сообщила о первом подтвержденном случае заражения. «Мы можем подтвердить, что два пациента в Англии, являющихся членами одной семьи, заразились коронавирусом», — сообщил Крис Уитти, возглавляющий Национальную службу здравоохранения страны. По […]