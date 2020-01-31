Российские туроператоры оценили потери от прекращения турпотока из Китая в 100 миллионов долларов

Российские туроператоры, принимающие китайских туристов, могут потерять до 100 млн долларов, если ограничения на их поездки из-за коронавируса продлятся в течение долгого времени. Слова исполнительного директора Ассоциации туроператоров РФ (АТОР) Майи Ломидзе приводит Интерфакс.
По ее словам, ущерб туроператорам приблизится к этой сумме, если ситуация с вирусом не стабилизируется до конца марта. По выездному туризму они могут потерять еще 10-11 млн долларов.
Ломидзе напомнила, что основная волна бронирования китайцами туров на лето приходится на март. Организованный поток из в Россию прекратился с 28 января, когда Китай запретил выездной туризм, а агрегаторы ограничили возможность брони билетов в другие страны.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Эпидемии века. Эбола, птичий грипп или китайский коронавирус: что страшнее? Инфографика «Новой газеты»Новый коронавирус появился в Китае в конце прошлого года. Сейчас число погибших от него превысило 210 человек, зараженных по всему миру – 9,8 тысячи. Помимо Китая, случаи заражения зафиксировали в том числе в США, Германии, Таиланде, Франции, Финляндии, Сингапуре и Канаде. Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.
Вирус возник, предположительно, на рынке морепродуктов в городе Ухань. Специалисты предполагают, что источником коронавируса были дикие животные, которыми незаконно торговали на рынке. По данным китайских медиков, вирус передается от человека к человеку и вызывает пневмонию.
На территории РФ случаев заболевания не выявлено. В качестве мер предосторожности РЖД приостановили железнодорожное сообщение с Китаем с 31 января, а студентам из КНР российские власти решили продлить каникулы до марта.
Источник: Новая газета
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Последнее: Российские туроператоры, принимающие китайских туристов, могут потерять до 100 млн долларов, если ограничения на их поездки из-за коронавируса продлятся в течение долгого времени. Слова исполнительного директора Ассоциации туроператоров РФ (АТОР) Майи Ломидзе приводит Интерфакс. По ее словам, ущерб туроператорам приблизится к этой сумме, если ситуация с вирусом не стабилизируется до конца марта. По выездному туризму […]
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