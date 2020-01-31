Обрушение «Петербургского» расследуют криминалисты ЦА СКР

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин направил криминалистов центрального аппарата ведомства на место обрушения крыши спортивно-концертного комплекса (СКК) "Петербургский", где погиб один человек.

Как передает ТАСС, об этом общественность проинформировала официальный представитель СКР Светлана Петренко.

Она пояснила, что сотрудники ведомства должны помочь на месте своим петербургским коллегам тщательно расследовать причины ЧП. При этом ход проверки взят на контроль лично Бастрыкиным.

По предварительным данным, мужчина, погибший при обрушении крыши, нарушил технику безопасности и работал без страховочного ремня. Об этом сообщил сотрудник компании-концессионера по реконструкции и эксплуатации спортивно-концертного комплекса "СКА-Арена".

В свою очередь, руководитель главного управления МЧС по Санкт-Петербургу Алексей Аникин заверил журналистов в том, что опасности дальнейшего обрушения здания СКК "Петербургский", нет.

Как сообщает РИА Новости, Акинин отметил, что в бригаде, в которой работал погибший, было четыре человека. С тремя из них в настоящее время работают сотрудники СКР.

Днем 31 января 2020 года в ходе демонтажа крыши здания СКК, которое в данное время не эксплуатируется, произошло обрушение 80% стен и кровли на площади около 25-28 тысяч квадратных метров. При разборе завалов сотрудники МЧС нашли тело погибшего рабочего.

Источник: Вести

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