Hot or Not: что купить вместо Skoda Karoq?

Skoda Karoq стартует в РФ не в полном составе, а со средней и топовой версий Ambition и Style. Оценен компактный вседорожник в 1 499 000 и 1 673 000 рублей соответственно. Достаточно серьезная стоимость объясняется в том числе и богатством бортового оснащения.

Комплектация Ambition подразумевает двухзонный климат-контроль, мультимедийную систему с 8 динамиками, мультируль с кожаной отделкой, задние парктроники, центральный замок, систему курсовой устойчивости и ассистент подъема в гору. Исполнение Style будет отличаться иным рулем с подогревом, системой бесключевого доступа и функцией SmartLink у мультимедийной системы, а также передними датчиками парковки.

Кроме того, на этапе старта продаж Skoda по желанию покупателя бесплатно снабдит кроссоверы пакетом опций First Edition. Для версии Ambition в него включат альтернативную обивку сидений, передние парктроники, тонировку задних стекол и поясничные подпоры в передних креслах, а для комплектации Style в пакет войдут тонировка и парковочный ассистент.

По агрегатам пока выбора нет: названные комплектации поедут к российскому покупателю со связкой из 150-сильного турбомотора 1,4 TSI, 8-ступенчатого автомата и переднего привода. Такой кроссовер едет до 100 км/ч за 8,8 секунд, расход топлива в смешанном цикле — 6,3 л на 100 км пути.

"Живые" машины появятся у дилеров Skoda 14 февраля. Далее в 2020 году появится Karoq с самой дешевой версии Active с самым слабым мотором — 1,6-литровым атмосферником в паре с шестиступенчатыми "механикой" либо автоматом. Кроме того, будет у Karoq и полноприводная версия с тем же 1,4 TSI, но уже с 6-ступенчатым "роботом" DSG. Предполагаем, что базовая версия будет стартовать примерно с 1,3 млн рублей, а самые дорогие версии будут стоить под 2 млн. Конкурентов в этом диапазоне — масса, возьмем самых известных.

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Renault

Новая кросс-купейная Arkana — самая свежая альтернатива "Кароку" от Renault. Хотя и по салону, и по оснащению Arkana, конечно куда проще и беднее Skoda. Но в ее активе не только незаурядная внешность, но и немалый багажник, клиренс в серьезные 208 мм, бодрая управляемость и подогревы всего и вся (включая руль). А главное оружие Arkana — то, что она сейчас дешевле "Карока", хотя к 2020 году не преминула опять подорожать на 30-40 тысяч рублей.

Переднеприводная Arkana с мотором 1,6 (114 л.с.) и 5-ступенчатой МКПП стоит от 1 045 000 до 1 136 000 рублей, с вариатором — от 1 100 000 до 1 280 000 рублей. Полный привод с 6-ступенчатой "механикой" стоит от 1 216 000 до 1 306 000 рублей. На вершине гаммы — турбомотор 1,33 л на 150 л.с. с вариатором. Переднеприводная "турбо-Аркана" обойдется в 1 280 000-1 475 000 рублей, полноприводная — от 1 470 000 до 1 555 000 рублей, а предельная же цена самой дорогой "Арканы" со всеми опциями — 1 570 000 рублей.

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Haval

В ответ "Шкоде" китайский Haval может предложить новый и очень просторный сзади кроссовер F7, который с 2019 года выпускается в РФ по полному циклу. Его бензиновые турбомоторы объемом 1,5 (150 сил) и 2,0 л (190 л.с.) — собственной разработки и производства, как и безальтернативный 7-ступенчатый "робот" с двумя сцеплениями.

К 2020 году F7 подорожали на 25 000 рублей. Теперь базовый мотор с передним приводом — это 1 474 000-1 664 000 рублей в фиксированных комплектациях, с полным — 1 544 000 — 1 744 000. Два литра и передний привод — это уже от 1 574 000 до 1 764 000, полный привод — от 1 654 000 до 1 844 000 рублей. Примечательно, что новое кросс-купе F7x с 2-литровым мотором стоит столько же. F7/F7x берут размером салона с отделкой и очень щедрым оснащением, но по рулежке Karoq точно интереснее — Haval не хватает информативности в управляемости.

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Geely

В 2019 году Geely Atlas стал самым продаваемым "китайцем" в России: его продажи взлетели почти втрое после появления турбомотора 1,8 л на 184 л.с. и 285 Нм в паре с 6-ступенчатым автоматом компании DSI. После подорожания на 30 000 рублей за такую комбинацию с передним приводом просят 1 520 000 — 1 620 000 рублей, полноприводные машины стоят от 1 620 000 до 1 735 000 рублей.

Есть варианты дешевле. Базовый "атмосферник" объемом 2 л на 139 л.с. идет только с 6-МКПП и передним приводом ценой от 1 170 000 до 1 380 000 рублей. Атмосферный бензиновый агрегат 2,4 л на 149 л.с. будет только с 6-ступенчатым автоматом в связке с передним (1 480 000 рублей) или полным приводом (1 500 000 — 1 570 000 рублей). Но уже не за горами выход в Россию серьезно обновленного Atlas Pro с 1,5-литровым турбомотором Volvo и "роботом". Еще одним конкурентом Karoq может стать новый кроссовер Geely Coolray на платформе BMA от Volvo, который стартует в РФ в 2020 году.

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Hyundai

Hyundai Tucson на старте изрядно дороже своего собрата Kia Sportage. И хотя он продается в фиксированных комплектациях всего с парок опциональных пакетов, далеко не все версии укладываются по цене до 2 млн рублей. Выпущенные в 2020 году версии с 2-литровым бензиновым мотором (150 л.с.), передним приводом и 6-МКПП стоят 1 549 000 рублей, с 6-ступенчатым автоматом — от 1 599 000 от 1 779 000 рублей.

Полный привод на "механике" стоит 1 704 000 рублей, с автоматом — от 1 764 000 до 1 984 000 рублей. Более мощный "атмосферник" 2,4 л на 184 л.с. с АКПП и полным приводом стартует с 1 874 000 рублей. Можно замахнуться и на базовую дизельную версию (2 л, 185 л.с.) с 8-АКПП и полным приводом ценой от 1 934 000 рублей.

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Kia

Kia Sportage не просто так занимает высокие строчки в рейтинге продаж — в многочисленных фиксированных комплектациях, двигателях и типах привода реально можно запутаться. А на фоне собрата Tucson — еще и сэкономить. Самый дешевый Sportage 2WD c мотором 2 л на 150 л.с. и МКПП можно купить уже за 1 410 000 рублей, а заканчивается ценник на отметке 1 575 000 рублей. Такая же комбинация с полным приводом — от 1 570 000 до 1 705 000 рублей. Автомат с передним приводом стоит от 1 530 000 рублей, с полным — от 1 695 000 до 1 930 000 рублей.

Хочется мотор помощнее? А вот тут уже будет дорого. На "атмосфернике" объемом 2,4 л (184 л.с.) особо не сэкономишь, он идет только с полным приводом и автоматом. И стоит такой кроссовер минимум 1 915 000 рублей. А вот дизеля у Sportage в РФ нет вообще.

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Nissan

"Кашкай" с турбомотором 1,2 л стоит от 1 250 000 до 1 440 000 рублей за МКПП, с вариатором — от 1 330 000 до 1 500 000 рублей. Двухлитровый атмосферный переднеприводный Qashqai стоит от 1 400 000 до 1 790 000 рублей, полноприводный — от 1 535 000 до 1 880 000 рублей.

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Opel

Новый кроссовер Opel Grandland X если и станет соперником "Карока", то только с его самыми дорогими версиями. Да и то если они моноприводные, ведь у Grandland X в принципе только передняя ведущая ось — таковы ограничения лежащей в его основе французской платформы EMP2.

Единственный для РФ бензиновый турбомотор 1,6 на 150 л.с. спарен только с 6-диапазонным автоматом. Базовая фиксированная комплектация стоит 1 799 000 рублей и уже достаточно богато оснащена. Следующие две фиксированные версии стоят 2 049 000 и 2 199 000 рублей.

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Peugeot

Peugeot 3008 — это дизайн и еще раз дизайн, а еще это родня родня Opel Grandland X. А еще любителям французского шарма есть бонус — в российской гамме присутствует 150-сильный 2-литровый дизель. Есть и бензиновый турбомотор 1,6, коробка же для обоих моторов только одна — это 6-ступенчатый автомат. Жаль только, что 3008-й в принципе не имеет полного привода, есть только передний, что сразу понижает к нему интерес. Хотя заявленный производителем клиренс — аж 219 мм!

Бензиновый турбомотор обойдется дешевле всего. Базовые цены за четыре комплектации стартуют с 1 699 000 рублей и заканчиваются на 1 949 000 рублей без учета опций. За дизель возьмут уже от 1 819 000 до 2 069 000 рублей.

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Volkswagen

А может присмотреться к родственному Volkswagen Tiguan? Можно, но выбор при схожих деньгах будет ограничен, ведь "Тигуан" побогаче, поэтому он и на старте дороже, и недешевые опции, если увлечься, легко разгоняют его цену. Так, базовая версия Trendline с бензиновым движком 1,4 TSI на 125 л.с. в связке с 6-МКПП и передним приводом стоит, без учета опций, 1 539 000 — 1 599 рублей.

Турбомотор 1,4 л в 150 сил с 6-ступенчатым "роботом" и передним приводом — это уже от 1 699 000 рублей, полный привод — от 1 799 000 рублей. Еще Tiguan, в отличие от Karoq, можно купить и с 2-литровым дизелем на 150 л.с. Но без 2 млн к нему не подойти — он стоит от 2 189 000 рублей.

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АвтоВести

Источник: Вести

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