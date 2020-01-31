Нардеп от «Слуги народа» Брагарь пожаловался в полицию на волонтера, просившую выключить в автобусе российский сериал

Народный депутат Украины от «Слуги народа» Евгений Брагарь заявил, что обратился в полицию по поводу дискриминации русского языка волонтером Настей Конфедерат. Об этом нардеп написал 31 января в Facebook.

«Подал заявление о совершении преступления, предусмотренного статьей 161 Уголовного кодекса. Заявление подано относительно высказываний Настьонко Конфедерат о том, что русский язык не должен звучать в Украине. Данное высказывание является дискриминацией по языковому признаку. Не имеет никакого значения, какой именно язык дискриминируют», – рассказал он.

По словам Брагаря, «при дискриминации украинского или любого другого языка реакция была бы такая же».

«Ксенофобии и дискриминации не место в Украине. Украина — это общий дом для всех ее граждан независимо от языка общения, вероисповедания или национального происхождения. Так было, так есть и так будет всегда!» – заявил он.

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27 января волонтер и медик Ярина Чорногуз рассказала, что в автобусе, следующем из Луцка в Киев, они с Конфедерат просили водителя выключить российский сериал, который показывали пассажирам. Водитель отказался, поскольку большинство ехавших были не против. В итоге девушки вышли посреди трассы.

29 января Брагарь в Facebook обещал обратиться по поводу инцидента в полицию. Волонтеров он назвал «девушками с националистическими взглядами».

«Меня, как народного депутата, обеспокоила эта новость, особенно положение, в котором сейчас находится водитель автобуса. Прежде всего, он не нарушил ни одного закона Украины и своими действиями демонстрировал стремление найти компромисс с недовольными пассажирами», – написал нардеп.

Он пообещал не допустить «попытки работодателя привлечь к ответственности» водителя.

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Представители автоперевозчика сообщили 30 января «BBC News Україна», что проводится служебное расследование, в связи с которым от работы отстранили двух водителей данного маршрута.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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