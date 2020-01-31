Пожизненно отстраненного тренера Чегина застали на тренировке сборной России

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) предоставило министерству спорта сведения о том, что несколько дисквалифицированных за причастность к допингу тренеров продолжают работать с российскими легкоатлетами.

РУСАДА сообщило, что тренер по ходьбе Владимир Чегин работал со спортсменами не только в апреле 2018 года, но и в январе 2020 года. Минспорту была предоставлена справка о присутствии Чегина на сборах национальной команды, проходящих в Сочи с 13 по 31 января 2020 года, передает «Интерфакс».

В документах также сказано, об участии «пожизненно дисквалифицированного тренера Казарина В.С. (тренер бегунов на короткие дистанции) в тренировочных мероприятиях спортсменов из Екатеринбурга, Нижнего Тагила и Челябинска, проходивших на территории Республики Киргизия в период 2018-2019 годах».

Кроме того, стало известно об участии дисквалифицированного до 2026 года тренера Владимира Мохнева (бег на средние дистанции) в тренировках спортсменов.

Отмечается, что в отношении четырех спортсменов открыты дела о возможном нарушении, материалы еще об одном спортсмене переданы в подразделение по обеспечению честности в легкой атлетике (AIU).

Напомним, в 2016 году Всероссийская федерация легкой атлетики утвердила решение РУСАДА о пожизненной дисквалификации тренера Виктора Чегина, который руководил Центром олимпийской подготовки Республики Мордовия по спортивной ходьбе, впоследствии переименованным в специализированную школу олимпийского резерва.





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