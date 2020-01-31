В Южной Африке выявлены следы выживших в период массового вымирания динозавров Юрского периода

Группа учёных из University of Cape Town в ходе изучения ископаемых следов, оставленных доисторическими животными, выявили в Южной Африке признаки выживших во время массового вымирания динозавров Юрского периода. Речь идёт о периоде повышенной вулканической активности на планете, что происходило около 183 миллионов лет назад.

На одной из ферм, расположенных в центральной части Южной Африки учёным удалось найти в слоях песчаника, покрытых базальтовыми лавовыми потоками, следы динозавров. Предположительно, находка относится к периоду «массовых вымираний» доисторических животных под влиянием изменений окружающей среды вследствие извержений вулканов, когда поверхность планеты превращалась в «землю огня». Один из авторов исследования, профессор Эмезе Борди рассказывает, что обнаруженные следы дают большее понимание происходящего в Юрском периоде, в частности, показывает, что извержения не были постоянными, а «чередовались» с «восстановлением жизни». Именно в данные отрезки времени динозавры могли пересекать суперконтинент Гондвана.

Изученные специалистами дорожки ископаемых следов принадлежат разным группам динозавров. Часть их них оставили синапсиды, другие – предки млекопитающих, а ещё некоторые, по мнению учёных, принадлежат новым, ранее неизвестным науке животным – передвигающемуся на двух конечностях «мясоеду» и «четвероногому вегетарианцу».

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