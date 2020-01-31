Китайская компания GAC предложит автолюбителям конкурента Renault Arkana

Китайская компания GAC планирует предложить автолюбителям из РФ конкурента Renault Arkana. Речь идёт о модели GS4 Coupe, выпуск которой должен состояться до конца 2020 года.
Внешность GAC GS4 Coupe является полностью уникальной и отличной от предыдущей модели транспортного средства. В плане технических характеристик она не сильно отличается от Renault Arkana. Машину оснастили 170-сильным мотором объёмом 1,5 литра. Он работает в паре с автоматической или механической КПП на шесть скоростей. Для покупки будет доступна только переднеприводная версия. По предварительным данным, цена в Китае начинается от 90 тыс. юаней, что в переводе составляет около 816 тыс. рублей.
Вместе с обычной бензиновой версией выйдет и гибридный GAC GS4 PHEV. Внешне он ничем не будет отличаться от стандартной модели, за исключением другой радиаторной решётки. Под капотом установлен 150-сильный 1,5-литровый двигатель и электромотор. Их суммарная мощность 200 лошадиных сил. Запас хода только на электричестве всего 50 километров, а обычный расход 1,3 литра топлива на 100 километров. Цена этой версии не озвучивается.
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