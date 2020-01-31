В небе над Южной Калифорнией замечен яркий объект неизвестного происхождения

В небе над Южной Калифорнией замечен очень яркий объект неизвестного происхождения. Учёные сошлись во мнении, что граждане наблюдали обычный космический мусор.
Яркие вспышки и горящий след был виден от Лос-Анджелеса до Сан-Диего и многие очевидцы испугались увиденного. Некоторые посчитали эти объекты внеземными кораблями, другие же приняли их за метеор. Обе эти теории не выдержали критики научных сотрудников, которые взялись объяснить необычное явление. По всей видимости граждане смогли наблюдать момент сгорания космического мусора в атмосфере. Что именно это было, пока неизвестно. Вероятнее всего одна из ступеней ракеты или же старый спутник.
Версия с НЛО не подтвердилась из-за слишком предсказуемого поведения небесного тела. В случае с метеоритом, за вспышкой должен был последовать взрыв, а уже потом началось бы отделение более мелких частей от центра. Очевидцы же утверждают, что никакого взрыва не было, а загорелись частицы практически одновременно. Именно так ведёт себя космический мусор, падающий на Землю.
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