Мнение: Народ против элит

Сегодня Британия выходит из Евросоюза. Дело и само по себе отличное, а для России оно показательно вдвойне: фактически вся многолетняя опупея «Как Британия выходила из ЕС» — исторический пример того, как народ, не прибегая к насилию, подавил самый натуральный «бунт элит».

Напомню в двух словах: в 2016 году в Великобритании состоялся референдум на тему, надо ли выходить из ЕС, и к большому изумлению самих его инициаторов на нем победили сторонники выхода. В правящих глобалистских кругах это вызвало шок, и особое недовольство было в Лондоне, как в городе, в максимальной степени интегрированном в в мировые финансовые потоки.

После этого началось многолетнее бодание в английском парламенте, которое чем дальше, тем больше становилось просто неприличным. Нежелание выполнять решение референдума среди парламентариев оказалось настолько громадным, что практически потеряло смысл деление депутатов по партийной принадлежности. Депутаты самых разных партий цеплялись фактически за любую возможность, чтобы торпедировать или хотя бы затянуть принятие решения. Шел неприкрытый саботаж. Одновременно все СМИ дудели в одну дуду — как плохо выходить из ЕС, как там здорово, как уютно, «Британия, ты обалдела!» и прочие выкрики в этом духе.

Линия раскола была совершенно очевидна: большинство представителей британской элиты выходить из ЕС не хотели, так как видели в этом больше убытков, чем доходов. Поэтому они стремились всячески «замылить» решение референдума, а лучше — просто забыть о нем, как о неудачной шутке.

Если б речь шла о России — все было бы ясно с первого дня: у нас «элиты» вообще не имеют обыкновения о чем-то спрашивать быдло, а если и спрашивают, то предварительно принимают все меры, чтобы «решение» «народа» было именно таким, каким нужно (независимо от того, что там думает «народ» на самом деле).

А в Британии получилось иначе. В итоге, устав от склок, парламент пошел на перевыборы — и вот на новых выборах народ сказал свое слово однозначно: большую часть депутатов, которые крутили одним местом и блокировали Брекзит, на выборах «прокатили», а избрали тех, кто прямо обещал осуществить решение референдума.

И вот уже в новом составе решение о выходе прошло как по маслу. «Элиты» сломили. Как на мой взгляд — очень вдохновляющий пример. Может быть, когда-то так будет и у нас. Не все ж пребывать в статусе быдла.

Источник: Размышления вольного социолога

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Губернатор Тюменской области Александр Моор сообщил, что по результатам обследования у студентов, с которыми контактировала заразившаяся студентка из Китая, коронавирус не обнаружен. «Выявлены все студенты, с которыми она контактировала. Они изолированы, обследованы, и что самое важное, у них отрицательные анализы», – сказал Моор в видеообращении в Instagram. Глава региона также уточнил, что для нераспространения заболевания […]