Наука расставанья. Людмила Бабынина о том, кто что потеряет в результате Brexit

Сегодня в полночь — спустя три с половиной года после референдума — Великобритания покинет Евросоюз. После этого до конца года будет действовать переходный период, на время которого в отношениях Лондона и Брюсселя в основном сохранятся прежние правила, но уже до 1 июля стороны должны согласовать окончательные условия «развода». Руководитель Центра политической интеграции Института Европы РАН Людмила Бабынина рассказала The Insider о том, какие вопросы будут главными на предстоящих переговорах и о том, кто в результате Brexit потеряет больше других.

Уже с завтрашнего дня Великобритания выводит всех своих представителей из органов Евросоюза. Они не будут участвовать в принятии решений, хотя будут им подчиняться. У Лондона не будет представителей ни в Европарламенте, ни в других институтах и органах. Политическое представительство уходит.

До 1 июля июля должен быть подготовлен какой-то текст окончательного соглашения, который можно будет спокойно ратифицировать. Но до июля это сделать невозможно, потому что, например, переговоры по торговому соглашению идут очень долго. Сейчас многие вспоминают торговое соглашение ЕС и Канады, переговоры по которому велись семь лет.

С одной стороны, в настоящее время нормы, правила и стандарты ЕС и Великобритании одинаковы и, казалось бы, договориться будет просто, но Великобритания как раз хочет отменить большую часть этих норм и стандартов. Чем больше она отойдет от существующих правил, тем больше будет нюансов для обсуждения. Тем более, что где-то уже маячит потенциальное соглашение с Трампом, который заинтересован в том, чтобы Великобритания подвинула свои стандарты ближе к американским, в том числе в таких чувствительных областях, как сельское хозяйство и защита прав потребителей, стандарты товаров, которые связаны с жизнедеятельностью и так далее. Это очень чувствительные вещи.

Еще один важный момент — это то, что Евросоюз будет настаивать на соблюдении правил честной конкуренции, они очень боятся, что Великобритания, выйдя из состава Союза, начнет снижать свои стандартны в сфере экологии, социальной сфере, налогообложении и так далее. И тогда про честную конкуренцию говорить не придется, потому что британские компании окажутся в выигрышном положении по сравнению с европейскими. И будут идти очень серьезные дискуссии о том, чтобы эти положения были закреплены в декларации, которую подписали вместе с соглашением о выходе. Декларация – это не юридически обязывающий документ, хотя там есть пункт о том, что можно соблюдать правила, прописанные в декларации.

Какие-либо детали будущих соглашений до сих пор не обсуждались, потому что Евросоюз с самого начала настаивал на том, что переговоры должны идти в две фазы. Сначала должно быть подписано соглашение о выходе и в нем должны быть прописаны три основных пункта: соблюдение прав граждан ЕС, которые проживают в Великобритании, и британцев, которые проживают в странах ЕС; финансовые обязательства сторон, и в первую очередь Великобритании; и решение проблемы вокруг ирландской границы, которая и стала основной на пути достижения соглашения. Соглашение о выходе объемом 500 страниц посвящено именно этим трем вопросам, и главным образом — ирландской границе.

Но и эти вопросы решены еще не окончательно. Например, будет создан согласительный комитет для решения проблем граждан, проживающих в Европейском союзе и Великобритании. А для простых граждан все изменится очень серьезно. Во-первых, поляки наконец станут в Великобритании мигрантами. То, о чем давно говорят, теперь наконец случится. По окончании переходного периода вступит в силу новая миграционная политика Великобритании, которая не будет учитывать страну происхождения потенциального будущего жителя или работника, а будет учитывать только его квалификацию и пользу для британской экономики.

Граждане ЕС потеряют свободу передвижения. За что, собственно, и выступали сторонники Brexit, – отмена свободы передвижений была их основным требованием. При этом те, кто уже приехал в Великобританию и живет и работает там несколько лет, получат определенные гарантии того, что, прожив на территории Соединенного Королевства пять лет, они могут получить статус поселенцев.

Статус поселенца — новый статус, но в перспективе для граждан ЕС, которые проживают или учатся в Великобритании, он дает фактически те же социально-экономические гарантии, которые существуют сейчас. Это ЕС продавил еще на переговорах с Терезой Мэй, и эти положения не поменялись на переговорах с Борисом Джонсоном.

Единственное, чего не смог продавить ЕС, это юрисдикцию суда ЕС в отношении этих граждан. Однако будет создан специальный комитет, который будет следить за соблюдением прав граждан.

Студенты, которые обучаются в британских вузах, получат возможность доучиться на тех же условиях. В принципе социально-экономические права тех, кто уже оказался на территории Великобритании, гарантированы, причем в этом соглашении написано также, что те, кто приедет в переходный период, будут пользоваться теми же правами, и через пять лет проживания на территории Великобритании они также получат статус поселенца.

Что касается британцев, которые уже проживают в странах Европейского союза, то у них ситуация будет немного хуже, потому что они фактически лишатся свободы передвижения в рамках ЕС. Они получат гарантии в той стране, в которой проживают. Если, условно говоря, британские пенсионеры проживают в Португалии, то там они сохранят все свои социально-экономические права, но свободно перемещаться по всему ЕС, как сейчас, они не смогут. Скорее всего визового режима не будет, но на них не будет распространяться положение о свободе передвижения. При переезде в другую страну им надо будет заново легализоваться. Они будут гражданами третьей страны. В отношении них будет действовать миграционное законодательство ЕС так же, как в отношении нас с вами. В этом смысле британские граждане потеряли больше, чем граждане ЕС.

Другое дело, что многие из них обратились за вторым гражданством. За эти три года число обращений выросло в десятки или даже в сотни раз. Многие люди просто получили второе гражданство – как европейцы, которые живут в Великобритании, так и британцы, которые живут в Европе. Таким образом они сохраняют свои привилегии, которые сейчас имеют. Больше всего британцы обращались за немецким, бельгийским и ирландским гражданством.

Что касается России, то нам придется заключать с Великобританией новое торговое соглашение, потому что, выйдя из состава Евросоюза и Таможенного союза ЕС, Великобритания будет проводить собственную внешнеторговую политику. Если мы говорим про ВТО, то все соглашения в организации подписаны не от имени государств ЕС, а от имени Евросоюза, поскольку торговая политика находится исключительно в компетенции ЕС. В итоге у Великобритании, которая является членом ВТО, не будет своего собственного соглашения. И ей придется перезаключать соглашения со всеми странами, организациями и объединениями в рамках ВТО. Насколько новое соглашение будет выгодно нам? Это зависит от переговорщиков. Я несколько раз сталкивалась с утверждениями, что это может быть выгодно для России, но у меня есть большие сомнения по этому поводу. У нас очень небольшой товарооборот, поэтому о чем-то амбициозном говорить сложно.

Ранее Людмила Бабынина рассказала The Insider, что после выхода из ЕС Лондон может ввести в отношении России еще более жесткие санкции.

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