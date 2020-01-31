Миллиардер Михаил Гуцериев и его сын Саид стали свидетелями по делу о контрабанде ста тысяч тонн дизеля в Украину в 2017 году. Об этом сообщает РБК со ссылкой на адвоката Анзора Ибрагимова, представляющего интересы трейдера Cantarell Trading, который доставил этот дизель, купленный у компании Гуцериева «ФортеИнвест».

Свидетелями по делу проходят также четверо бывших и нынешних менеджеров компании: Александр Кебадзе, Андрей Пятинов, Анастасия Судиловская и Магомед Евлоев.

В отношении Гуцериевых и менеджеров компании были проведены «следственные действия», говорится в письме главы Cantarell Trading Денильбека Гайрбекова, которое он адресовал «компетентным органам Российской Федерации».

Дело о контрабанде 100 тысяч тонн топлива в Украину с Орского нефтеперерабатывающего завода было возбуждено в ноябре 2019 года. Главным подозреваемым по делу стал капитан судна Cantarell Виктор Абдулхаликов.

По версии следствия, груз предназначался Турции, но оказался в Украине. На поставки российского топлива в эту страну нужно получать отдельное разрешение. Однако ни «Фортеинвест», ни Cantarell, доставивший дизель, этого не сделали.

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