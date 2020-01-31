Мнение: О сенсационной подоплёке скандала с обнаглевшими «тётками»

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Благодаря соцсетям любая история чиновной дурости быстро получает резонанс. Так случилось и в Крыму, где ритуальное посещение разряженными чиновницами ветеранов-блокадников вызвало громкий скандал. Контраст дорогих норковых шуб и скудной обстановки, в которой пребывают пережившие блокаду Ленинграда, подействовал на людей, как тряпка на быка. Масла в огонь подлили сообщения, что на визиты к 11 ветеранам было потрачено 2,4 млн руб. из казны, тогда как люди получили памятную медаль да «символический хлеб».

Естественно, грянула буря, но… Есть ведь в этой истории второе дно, совсем не простое…

Поначалу, впрочем, #скандал развивался по накатанной. Оскандалившиеся чиновницы, среди которых были глава горсовета Керчи Мая Хужина и её заместитель Лариса Щербула, поначалу пытались оправдываться. Мол, и дарили блокадникам не просто хлеб, а вкусный пирог ручной работы, и шубы не сняли, потому что спешили, и вообще работа на износ. Однако реакция наверху вышла жёсткой.

Нынешний глава Крыма Сергей Аксенов прямо заявил, что «такие люди не должны и не будут возглавлять органы власти. Считаю, что нужны самые жёсткие меры. Председатель горсовета Керчи и все депутаты должны быть уволены с занимаемых должностей, лишены депутатских мандатов и исключены из рядов партии «Единая Россия».

Тут тоже ничего необычного не было на первый взгляд. Мая Хужина быстро написала заявление об отставке, но потом… передумала. Дескать, она на своём месте, и уходить не собирается. А будет и дальше пользу причинять.

Это уже не совсем обычный поворот. Практически #сенсация. И такая фронда заставила задуматься, какие же силы и какие #деньги в реальности стоят за 55-летней главой горсовета второго по значению города в Крыму, прежде трудившейся замглавврача ГБУЗ РК «Керченская городская больница №2» и в политике не замешанной.

До прошлого года Мая Хужина вообще была почти не известна широкой общественности. Ни пациенты её имя с придыханием не произносили, ни фамилия среди лучших медиков города громко не звучала. Она, как говорится, была широко известна в узких кругах, её «услугами» пользовались избирательно, по знакомству. А о характере этих услуг хорошо говорит прежняя должность – замглавврача по экспертизе нетрудоспособности. Золотое дно, если подходить к делу с умом.

Говорят, на Маю Викентьевну даже было составлено объёмистое досье по коррупционной части. Но покровители из «Единой России» сумели как-то замять эту тему. Так и возникла в кресле керченского горсовета тёмная лошадка, далёкая и от экономики, и от юриспруденции. А стоял за этим назначением, по некоторым сведениям, сам глава Госсовета Республики #Крым Владимир Константинов.

Так что противоборствующие силы оказались немалыми. Впрочем, главное было в том, чем может закончиться эта схватка бульдогов под ковром.

Однако долгой интриги не вышло. Сергей Аксенов назвал отказ Маи Хужиной уходить в отставку «наглостью», «ересью и самодурством». Это публично. А в непубличной плоскости он доказал, что кличку «Гоблин» носил не зря. Продавил-таки своё. То есть, вторую подряд отставку чиновницы. Наверное, третьей уже не будет, и в дальнейшем пилить керченские бюджеты станет намного более правильный человек.

Но не рановато ли крымская верхушка оказалась в роли пауков в банке? Симптом?

Источник: Альманах непредвзятого аналитика

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