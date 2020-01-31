Астрономы выявили недалеко от Земли потенциально обитаемую экзопланету

Недавно астрономы рассказали о выявленной недалеко от Земли потенциально обитаемой экзопланете. Расстояние до Проксима b, вращающейся вокруг красного карлика Проксима Центавра, – около 4-х световых лет.
По словам изучавших экзопланету астрономов, Проксима b имеет ряд факторов, которые делают её потенциально обитаемой для человечества. В частности, по размерам объект значительно превышает Землю, а на его поверхности вероятно наличие не только воды в жидкой форме, но и необходимых для дыхания и жизнедеятельности химических элементов – кислорода, азота и водорода.
При этом учёные отмечают и недостатки экзопланеты. Так, препятствием для освоения могут стать рентгеновские вспышки и смертельно опасный для человека уровень ультрафиолетового излучения.
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