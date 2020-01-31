“Стала жертвой сплетен”: Марина Девятова опровергла роман с Евгением Плющенко

Отечественная певица Марина Девятова опровергла свой роман с Евгением Плющенко. При этом в одном из недавних интервью артистка открыто намекала на свои романтические отношения с супругом Яны Рудковской.

В частности, Девятова утверждала, что в прошлом у нее была связь с Плющенко, и хотя длилась она недолго, являлась яркой и запоминающейся. Однако сам фигурист резко высказался в адрес певицы, назвав ее слова выдумкой. В итоге от романа с мужем Рудковской открестилась и сама исполнительница. Она заявила, что сведения об их связи являются “чьей-то выдумкой”, к которой она отношения не имеет. “Стала жертвой сплетен”, — пожаловалась Марина Девятова.



Она добавила, что они с Плющенко пересекались лишь раз, когда принимали участие в одном мероприятии. Однако с тех пор пара не виделась. Певица уточнила, что и она, и фигурист являются “семейными людьми”, и никому из них такого рода пиар не нужен, передает “КП”. Теперь артистка понимает, как чувствуют себя ее коллеги, которых пресса “поливает грязью”.

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