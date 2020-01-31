“Стала жертвой сплетен”: Марина Девятова опровергла роман с Евгением Плющенко

“Стала жертвой сплетен”: Марина Девятова опровергла роман с Евгением Плющенко

31.01.2020, 19:47, Разное

Отечественная певица Марина Девятова опровергла свой роман с Евгением Плющенко. При этом в одном из недавних интервью артистка открыто намекала на свои романтические отношения с супругом Яны Рудковской.
В частности, Девятова утверждала, что в прошлом у нее была связь с Плющенко, и хотя длилась она недолго, являлась яркой и запоминающейся. Однако сам фигурист резко высказался в адрес певицы, назвав ее слова выдумкой. В итоге от романа с мужем Рудковской открестилась и сама исполнительница. Она заявила, что сведения об их связи являются “чьей-то выдумкой”, к которой она отношения не имеет. “Стала жертвой сплетен”, — пожаловалась Марина Девятова.

Она добавила, что они с Плющенко пересекались лишь раз, когда принимали участие в одном мероприятии. Однако с тех пор пара не виделась. Певица уточнила, что и она, и фигурист являются “семейными людьми”, и никому из них такого рода пиар не нужен, передает “КП”. Теперь артистка понимает, как чувствуют себя ее коллеги, которых пресса “поливает грязью”.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: И еще немного о китайской эпидемии. Специфика ее в том, что она пока поражает исключительно представителей монголоидной расы. При этом на биологическое оружие (даже избирательное) это совершенно не похоже, так как любое оружие — оно про массовое и гарантированное поражение, причем здесь и сейчас. Кстати, поэтому страшная кобальтовая бомба — она не оружие, так как […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика