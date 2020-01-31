“Связывали ноги и вводили транквилизаторы”: Принца Гарри обвинили в жестоком обращении с животными

Издание Mail on Sunday обвинило принца Гарри в жестоком обращении с животными. Журнал опубликовал материал, где поддал жесткой критике действия герцога Сассекского.

В частности, речь шла о поездке принца Гарри в Африку, где он выступил с призывом защищать диких животных. Проведя расследование, представители прессы выяснили, что для снимков с представителем королевской семьи и слонами потребовалось жестокое обращение с животными. Якобы их связывали и даже вводили транквилизаторы, чтобы те вели себя спокойно, а кадры получились профессиональными. Сам принц Гарри обвинения опроверг, отметив, что ничего подобного не происходило, а обрезать фото пришлось только из-за формата Instagram, где их опубликовали. Он даже обратился в организацию IPSO, которая занимается делами прессы, однако не нашел там ожидаемой поддержки. Напротив, супруга Меган Маркл подвергли критике за его оправдания по поводу вышеупомянутых снимков.



Ранее психолог предсказал принцу Гарри и его жене развод.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: И еще немного о китайской эпидемии. Специфика ее в том, что она пока поражает исключительно представителей монголоидной расы. При этом на биологическое оружие (даже избирательное) это совершенно не похоже, так как любое оружие — оно про массовое и гарантированное поражение, причем здесь и сейчас. Кстати, поэтому страшная кобальтовая бомба — она не оружие, так как […]