“Связывали ноги и вводили транквилизаторы”: Принца Гарри обвинили в жестоком обращении с животными

“Связывали ноги и вводили транквилизаторы”: Принца Гарри обвинили в жестоком обращении с животными

31.01.2020, 19:47, Разное

Издание Mail on Sunday обвинило принца Гарри в жестоком обращении с животными. Журнал опубликовал материал, где поддал жесткой критике действия герцога Сассекского.
В частности, речь шла о поездке принца Гарри в Африку, где он выступил с призывом защищать диких животных. Проведя расследование, представители прессы выяснили, что для снимков с представителем королевской семьи и слонами потребовалось жестокое обращение с животными. Якобы их связывали и даже вводили транквилизаторы, чтобы те вели себя спокойно, а кадры получились профессиональными. Сам принц Гарри обвинения опроверг, отметив, что ничего подобного не происходило, а обрезать фото пришлось только из-за формата Instagram, где их опубликовали. Он даже обратился в организацию IPSO, которая занимается делами прессы, однако не нашел там ожидаемой поддержки. Напротив, супруга Меган Маркл подвергли критике за его оправдания по поводу вышеупомянутых снимков.

Ранее психолог предсказал принцу Гарри и его жене развод.



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